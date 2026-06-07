Sorpresa en Nacional: Jorge Bava le comunicó al Diente López que no sigue pese a que él quería continuar; las otras bajas para el segundo semestre tricolor

El director técnico de Nacional , Jorge Bava, le comunicó en la noche de este sábado a Nicolás "Diente" López que no continuará en el club para el segundo semestre, junto a otros futbolistas que no tendrá en cuenta. El delantero pretendía cumplir su contrato hasta fin de año, lo que resultó un impacto para él según informó una fuente del club a Referí.

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El tricolor le ganó con lo justo a Juventud de Las Piedras este sábado en el Gran Parque Central por 2-1 y sumó puntos importantes por el Torneo Intermedio, pero sobre todo, para la Tabla Anual.

La comunicación de Jorge Bava con el futbolista se dio en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, una vez que tanto él como el resto del plantel que jugó ante los pedrenses retornaron a la concentración.

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Ahora el delantero y el club deberán acordar la rescisión. De no llegar a un acuerdo, seguirá en la institución, sin ser tenido en cuenta por Jorge Bava.

Si el acuerdo sigue sin llegar por el paso de los días, Nacional tendrá que pagarle ocho sueldos para rescindirle.

En este período en los albos en un año y medio, el Diente López anotó 39 goles y brindó 14 asistencias.

Molesto con lo ocurrido, el futbolista borró todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram con la camiseta de Nacional.

Cuando el plantel viaje a Solanas a realizar la pretemporada de invierno, el Diente López se quedará en Montevideo, e intentará buscar un nuevo club.

Los otros futbolistas que se van de Nacional

Jorge Bava no habló solamente con Nicolás "Diente" López en la noche de este sábado.

También les comunicó su salida a otros futbolistas. Según confirmó la misma fuente a Referí, ya no seguirán en Nacional para el segundo semestre Gonzalo Carneiro, el arquero Ignacio Suárez, Exequiel Mereles, Juan de Dios Pintado, el colombiano Jhon Guzmán y Mauricio Vera.

Tanto Pintado, como Guzmán y Vera fueron traídos en el pasado mercado de pases de verano a los tricolores.