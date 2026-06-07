Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Sorpresa en Nacional: Jorge Bava le comunicó al Diente López que no sigue pese a que él quería continuar; las otras bajas para el segundo semestre tricolor

El entrenador le comunicó a los futbolistas que no continuarán en los tricolores luego del triunfo de este sábado ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Intermedio

7 de junio de 2026 10:27 hs
Nicolás López en Nacional

Nicolás López en Nacional

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El director técnico de Nacional, Jorge Bava, le comunicó en la noche de este sábado a Nicolás "Diente" López que no continuará en el club para el segundo semestre, junto a otros futbolistas que no tendrá en cuenta. El delantero pretendía cumplir su contrato hasta fin de año, lo que resultó un impacto para él según informó una fuente del club a Referí.

La comunicación de Jorge Bava con el futbolista se dio en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, una vez que tanto él como el resto del plantel que jugó ante los pedrenses retornaron a la concentración.

Así se juega la cuarta fecha del Torneo Intermedio; con Nacional ante Juventud de Las Piedras y Peñarol visitando a Cerro en el Tróccoli; mirá todos los detalles, horarios y jueces

Jorge Bava valoró el "carácter" de Nacional para vencer a Juventud, apuntó contra las críticas sobre la "entrega" y se cruzó con un periodista

Ahora el delantero y el club deberán acordar la rescisión. De no llegar a un acuerdo, seguirá en la institución, sin ser tenido en cuenta por Jorge Bava.

Si el acuerdo sigue sin llegar por el paso de los días, Nacional tendrá que pagarle ocho sueldos para rescindirle.

En este período en los albos en un año y medio, el Diente López anotó 39 goles y brindó 14 asistencias.

Molesto con lo ocurrido, el futbolista borró todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram con la camiseta de Nacional.

Cuando el plantel viaje a Solanas a realizar la pretemporada de invierno, el Diente López se quedará en Montevideo, e intentará buscar un nuevo club.

Los otros futbolistas que se van de Nacional

Jorge Bava no habló solamente con Nicolás "Diente" López en la noche de este sábado.

También les comunicó su salida a otros futbolistas. Según confirmó la misma fuente a Referí, ya no seguirán en Nacional para el segundo semestre Gonzalo Carneiro, el arquero Ignacio Suárez, Exequiel Mereles, Juan de Dios Pintado, el colombiano Jhon Guzmán y Mauricio Vera.

Tanto Pintado, como Guzmán y Vera fueron traídos en el pasado mercado de pases de verano a los tricolores.

Las más leídas

Nacional 2-1 Juventud de Las Piedras: bajo una densa niebla y con un Pavel Núñez inspirado, el Tricolor lo dio vuelta con uno menos y cerró con una alegría el semestre

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional contra Juventud: Deportivo Maldonado es el puntero

Jorge Bava valoró el "carácter" de Nacional para vencer a Juventud, apuntó contra las críticas sobre la "entrega" y se cruzó con un periodista

Sorpresa en Nacional: Jorge Bava le comunicó al Diente López que no sigue pese a que él quería continuar; las otras bajas para el segundo semestre tricolor

Temas

Nacional Jorge Bava Nicolás López Diente López Torneo Intermedio Juventud de Las Piedras

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos