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Así se juega la cuarta fecha del Torneo Intermedio; con Nacional ante Juventud de Las Piedras y Peñarol visitando a Cerro en el Tróccoli; mirá todos los detalles, horarios y jueces

La cuarta fecha del Intermedio, última antes del parate por el Mundial 2026, se juega este fin de semana; mirá día, hora, canchas y jueces

5 de junio de 2026 17:56 hs
Maximiliano Gómez y Emiliano Velázquez

Maximiliano Gómez y Emiliano Velázquez

Foto: Dante Fernández/Focouy

Wanderers recibe a Danubio en el primer partido de la fecha 4 del Torneo Intermedio que se disputa entre este viernes y el lunes y que será la última previa al parate al Mundial 2026.

Aquí los detalles del partido:

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La fecha

La cuarta fecha del Torneo Intermedio, la última antes del parate por el Mundial 2026, se juega este fin de semana, de viernes a lunes, con Nacional y Peñarol luchando por mejorar una pésima campaña del primer semestre.

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Nacional ante Juventud de Las Piedras

Nacional buscará volver a la victoria tras la lacerante goleada por 3-0 recibida el fin de semana pasado en su visita a Deportivco Maldonado que quedó como colíder de la Tabla Anual ante Racing.

Los tricolores no tendrán a Sebastián Coates, suspendido, ni a Maximiliano Gómez, quien se suma a los lesionados Gonzalo Carneiro y Maximiliano Silvera, aunque se da el regreso de Lucas Rodríguez.

Peñarol visita a Cerro sin público

Seis días después de haber perdido en la hora ante Central Español como local en el Estadio Campeón del Siglo 1-0 y con tres rojas que no podrán estar este domingo (Eric Remedi, Matías Arezo y Lucas Ferreira), el equipo de Diego Aguirre visitará el Estadio Luis Tróccoli para enfrentar a Cerro sin su público, ya que está suspendido.

Por su parte, el colíder de la Tabla Anual, Racing, jugará este sábado a la mañana ante los palermitanos que vienen justamente de vencer a los carboneros.

Los partidos de la cuarta fecha del Torneo Intermedio:

Día Hora Partido Grupo Cancha Árbitro
Viernes 5 de junio 19.00 Wanderers-Danubio B Parque Viera Hernán Heras
Sábado 6 10.00 Central Español-Racing A Parque Palermo Esteban Guerra
Sábado 6 15.00 Montevideo City Torque-Deportivo Maldonado B Estadio Charrúa Bruno Sacarelo
Sábado 6 18.30 Nacional-Juventud de Las Piedras A Gran Parque Central Esteban Ostojich
Domingo 7 10.00 Progreso-Albion B Parque Paladino Felipe Vikonis
Domingo 7 15.00 Cerro-Peñarol A Estadio Luis Tróccoli Mathías De Armas
Domingo 7 18.30 Defensor Sporting-Boston River A Parque Franzini Augusto Olmos
Lunes 8 19.00 Parque Viera A Parque Viera Kevin Fontes

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