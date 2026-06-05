Así se juega la cuarta fecha del Torneo Intermedio; con Nacional ante Juventud de Las Piedras y Peñarol visitando a Cerro en el Tróccoli; mirá todos los detalles, horarios y jueces

Wanderers recibe a Danubio en el primer partido de la fecha 4 del Torneo Intermedio que se disputa entre este viernes y el lunes y que será la última previa al parate al Mundial 2026.
Aquí los detalles del partido:
La fecha
La cuarta fecha del Torneo Intermedio, la última antes del parate por el Mundial 2026, se juega este fin de semana, de viernes a lunes, con Nacional y Peñarol luchando por mejorar una pésima campaña del primer semestre.
Nacional ante Juventud de Las Piedras
Nacional buscará volver a la victoria tras la lacerante goleada por 3-0 recibida el fin de semana pasado en su visita a Deportivco Maldonado que quedó como colíder de la Tabla Anual ante Racing.
Los tricolores no tendrán a Sebastián Coates, suspendido, ni a Maximiliano Gómez, quien se suma a los lesionados Gonzalo Carneiro y Maximiliano Silvera, aunque se da el regreso de Lucas Rodríguez.
Peñarol visita a Cerro sin público
Seis días después de haber perdido en la hora ante Central Español como local en el Estadio Campeón del Siglo 1-0 y con tres rojas que no podrán estar este domingo (Eric Remedi, Matías Arezo y Lucas Ferreira), el equipo de Diego Aguirre visitará el Estadio Luis Tróccoli para enfrentar a Cerro sin su público, ya que está suspendido.
Por su parte, el colíder de la Tabla Anual, Racing, jugará este sábado a la mañana ante los palermitanos que vienen justamente de vencer a los carboneros.
Los partidos de la cuarta fecha del Torneo Intermedio:
|Día
| Hora
| Partido
| Grupo
| Cancha
| Árbitro
|Viernes 5 de junio
|19.00
|Wanderers-Danubio
|B
|Parque Viera
|Hernán Heras
| Sábado 6
|10.00
|Central Español-Racing
|A
|Parque Palermo
|Esteban Guerra
| Sábado 6
|15.00
|Montevideo City Torque-Deportivo Maldonado
|B
|Estadio Charrúa
|Bruno Sacarelo
| Sábado 6
|18.30
|Nacional-Juventud de Las Piedras
|A
|Gran Parque Central
|Esteban Ostojich
| Domingo 7
|10.00
|Progreso-Albion
|B
|Parque Paladino
|Felipe Vikonis
| Domingo 7
|15.00
|Cerro-Peñarol
|A
|Estadio Luis Tróccoli
|Mathías De Armas
| Domingo 7
|18.30
|Defensor Sporting-Boston River
|A
|Parque Franzini
|Augusto Olmos
| Lunes 8
|19.00
|Parque Viera
|A
|Parque Viera
|Kevin Fontes