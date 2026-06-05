Mundial 2026: Argentina llegará como líder al ranking FIFA: mirá en qué puesto lo hará la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El fútbol está pendiente de que la pelota empiece a rodar de manera oficial en el Mundial 2026 dentro de seis días, el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y en el que participará la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

La reciente y sorpresiva caída de Francia ante Costa de Marfil por 2 a 1 no solo sacudió los pronósticos de los analistas, sino que generó un efecto dominó inmediato en las oficinas de la FIFA.

Con este resultado sobre la hora, la selección francesa cedió la corona del ranking FIFA, permitiendo que la Argentina de Lionel Scaloni recupere el primer puesto global con 1874.81 puntos.

Para los dirigidos por Lionel Scaloni, el liderato llega con un fuerte componente anímico: ratifica la vigencia de un proceso sumamente estable y la coloca en la cima de los favoritos.

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Francia queda como escolta inmediata (1872.20) y España completa el podio (1870.40). Es una paridad absoluta en el techo del mundo, una diferencia de décimas que anticipa un torneo de una igualdad técnica pocas veces vista en la historia reciente.

La selección uruguaya en su zona de confort

Un poco más abajo en la tabla, pero firmemente asentada en la elite, se encuentra la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. El equipo celeste se ubica en la decimoséptima posición con 1673.07 puntos (mantiene el puesto del mes pasado), quedando a tan solo una imperceptible milésima de los Estados Unidos (1673.13) que está en el 16.

Lejos de ser un motivo de preocupación, el puesto 17 refleja una realidad competitiva muy clara para Uruguay. La celeste llega al debut mundialista sin los focos de las grandes potencias europeas ni la presión mediática que hoy asfixia a sus vecinos del Río de la Plata, un escenario histórico donde el futbolista uruguayo suele rendir su mejor versión.

El verdadero desafío de Bielsa no fue escalar posiciones en un escritorio, sino consolidar el recambio generacional y aceitar un sistema de alta intensidad que pueda sostenerse ante las máximas potencias.

El debut en el Grupo H marcará el termómetro real de esta posición. España, el tercero del ranking, aparece como el rival a batir en una zona que completan la siempre física Cabo Verde y la impredecible Arabia Saudita.

Para Uruguay, la consistencia en la fase de grupos será la llave para romper la barrera del Top 15 en la próxima actualización de la FIFA.

El ranking actual es una foto fija de las Eliminatorias y los amistosos previos; la verdadera jerarquía se empezará a dictaminar en la cancha.

Con Argentina mirando a todos desde arriba y Uruguay agazapado en el pelotón de vanguardia, el continente calienta los motores para una travesía que promete ser inolvidable.

Así quedó el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Puesto Selección Puntos

1 Argentina 1874

2 Francia 1872

3 España 1870

4 Inglaterra 1825

5 Portugal 1763

6 Brasil 1761

7 Holanda 1757

8 Marruecos 1755

9 Bélgica 1734

10 Alemania 1730

11 Croacia 1717

12 Italia 1700

13 Colombia 1693

14 Senegal 1688

15 México 1681

16 EEUU 1673

17 Uruguay 1673