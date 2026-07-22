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La chicana mundialista con la que Nacional recibió a la hinchada de Tigre en el Gran Parque Central que explotó en redes, y la respuesta del club argentino

Los hinchas argentinos fueron recibidos con una canción española en los altoparlantes del Gran Parque Central, luego de caer en la final del Mundial 2026

22 de julio de 2026 8:21 hs
Hinchas de Tigre presentes en el Gran Parque Central

Hinchas de Tigre presentes en el Gran Parque Central

Foto: Gastón Britos/Focouy
Hinchada de Nacional

Hinchada de Nacional

Foto: Gastón Britos/Focouy

Tigre goleó 3-0 a Nacional este martes por la noche en el Gran Parque Central, por la ida de la fase preliminar de octavos de final de la Copa Sudamericana, en un resultado que golpeó fuerte al Tricolor y lo dejó con pocas chances de seguir en el torneo.

El Matador de Victoria fue superior al Bolso y le propinó un duro resultado en su casa, con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

Los hinchas del equipo que llegaron a la Tribuna Scarone del estadio pudieron celebrar la victoria junto a los jugadores, aunque antes del encuentro tuvieron que bancar una chicana que les realizó Nacional.

Según se puede ver en un video publicado por la cuenta de X Pases Uruguay, los fanáticos argentinos fueron recibidos con la canción Superestrella de la cantante española Aitana sonando fuerte en los altoparlantes del Gran Parque Central.

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Los usuarios conectaron rápidamente que esa canción fue una de las más utilizadas por la selección española en los festejos por ganar el Mundial 2026, tras vencer 1-0 en la final a Argentina.

El video fue levantado por las redes de varios medios de Argentina y España, que reaccionaron con sorpresa, y algunos con risas, a la decisión de Nacional.

Tigre también recordó a su selección en el partido: tras el entretiempo los jugadores del club salieron con una pancarta que decía "Campeones son los que nunca se rinden... gracias selección". El club destacó que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, autorizaron esta exposición.

El Matador terminó el partido con una contundente goleada, y horas después del final del partido respondió a la chicana de Nacional con un nuevo posteo en sus redes sociales.

"Tranquilos, la música la puso la gente del Matador", se lee en un tuit de la cuenta oficial de X de Tigre, que acompañó al posteo con una foto de la hinchada del club en el Parque.

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