El dato que preocupa a Jorge Bava en Nacional: 54 amarillas en 21 partidos y 8 expulsiones que analizará para encontrar patrones y hacer ajustes

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, se mostró profundamente preocupado tras la goleada que sufrió su equipo contra Tigre, este martes, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Bava reconoció que el equipo no logra plasmar en cancha todo lo que se viene entrenando bajo su mandato, confesó que lo que más le duele es cómo se entregan sus jugadores para entrenar y que a la hora de jugar no logran capitalizarlo en cancha y también puso sobre la mesa un dato que lo preocupa particularmente: la cantidad de expulsados que ha sufrido el club desde que él es el DT.

" En 21 partidos, en seis o siete partidos, es decir alrededor de un tercio tuvimos expulsados, es muchísimo. Podemos indagar cómo se concretaron esas expulsiones si fueron por roja directa o amarillas, los minutos y demás. Preocupa y tenemos que trabajarlas, analizarlas por separado porque no es justo poner todo en la misma bolsa, porque son situaciones diferentes. Lo tangible es que son muchas para este período. Algunos partidos los pudimos subsanar con mucho tiempo con un hombre de menos, algunos los pudimos dar vuelta y ganar pero en el fútbol de hoy es mucha ventaja, sobre todo cuando queda mucho tiempo por delante y cuando el resultado es adverso. Cuando vas ganando no es lo idea, pero entre comillas es un poco más fácil porque pasás a un plan defensivo inmediatamente y no te altera tanto. Pero cuando lo tenés que ir a buscar, te quedás sin fuerza para atacar, te desguarnecés atrás y es algo que tenemos que corregir, sin dudas", dijo en la conferencia de prensa post goleada ante Tigre.

En realidad, Nacional sufrió ocho expulsiones desde que Bava es el entrenador (21 partidos). Esto equivale a una roja cada menos de tres partidos (2,6) y que en más de un tercio de su campaña el equipo vio su potencial diezmado por sanciones disciplinarias.

Jorge Bava tras la goleada que sufrió Nacional ante Tigre: "Si tengo fuerza para seguir es justamente por los jugadores"

Nacional 0-3 Tigre: el tricolor tuvo otra noche de terror y la chance de seguir en Copa Sudamericana quedó seriamente comprometida

Como bien dijo Bava hay diferentes patrones en las expulsiones.

La de Nicolás López fue una roja de impotencia, por agresión, en la derrota ante Deportivo Maldonado.

Las de Nicolás Lodeiro fueron entradas con uso de fuerza excesiva al ir a disputar balones divididos. Es un jugador muy identificado con Nacional cuyos rendimientos no le han permitido ser titular con regularidad en el club y en las jugadas donde vio roja llegó a destiempo como queriendo dar un 100% en cada pelota, algo que le jugó una mala pasada.

Lo mismo le pasó a Tomás Viera contra Coquimbo en el cierre del primer tiempo, una roja con la cual Nacional igual logró cerrar el partido y alcanzar la Copa Sudamericana al terminar tercero en su grupo de Copa Libertadores.

Viera y Lucas Rodríguez tuvieron expulsiones donde mostraron desinteligencias al ir a buscar con vehemencia pelotas divididas ya cargando una amarilla a cuestas.

A los dos les pasó, como factor agravante, de ver las dos amarillas con escasos minutos de diferencia.

Rodríguez vio dos amarillas en la visita a Universitario en un lapso de 14 minutos.

Viera se fue expulsado contra Juventud con dos amarillas recibidas en 12 minutos.

Viera y Lodeiro lideran la lista de expulsiones con dos cada uno.

Y ahora se sumó Bruno Zuculini que fue peor porque vio las amarillas con una diferencia de 7 minutos.

Además, el viernes contra Wanderers hizo sobrados méritos para ser expulsado por doble amarilla, pero Andrés Matonte cometió un error que él mismo reconoció.

El argentino se fue silbado por los hinchas tricolores.

Contra Wanderers había sido expulsado el golero Martín Arias por un grosero error de cálculo al salir del área donde terminó tocando la pelota con la mano, pero Bava le quitó trascendencia al error y hoy lo ratificó en el puesto de titular.

Fecha Rival Torneo Cancha Amarillas Expulsados 24 de marzo Cerro Largo 3-0 Apertura Gran Parque Central Nicolás Lodeiro No 28 de marzo City Torque 3-2 Apertura Charrúa Tomás Viera No 3 de abril Central Español 0-1 Apertura Gran Parque Central S. Coates, Lucas Rodríguez No 8 de abril Coquimbo 1-1 Libertadores Francisco Sánchez T. Viera, Lucas Rodríguez No 11 de abril Deportivo Maldonado 2-4 Apertura Domingo Burgueño Miguel Suárez, Calione, M. Vera, Gómez 87' Nicolás López 14 de abril Deportes Tolima 3-1 Libertadores Gran Parque Central Rogel, Boggio, N. López No 19 de abril Liverpool 3-1 Apertura Centenario Coates, Rogel, Gómez No 25 de abril Danubio 1-2 Apertura Gran Parque Central N. Rodríguez, L. Rodríguez, Coates, Boggio 53' Nicolás Lodeiro 29 de abril Universitario 2-4 Libertadores Monumental de Lima Mejía, L. Rodríguez 2, Gómez 35' Lucas Rodríguez 3 de mayo Albion 2-3 Apertura Centenario T. Viera, E. Ancheta No 6 de mayo Deportes Tolima 0-3 Libertadores Manuel Murillo Toro Coates, A. Dos Santos No 10 de mayo Cerro 4-0 Apertura Gran Parque Central Coates No 15 de mayo City Torque 2-1 Intermedio Charrúa Barcia, Carneiro No 20 de mayo Universitario 0-0 Libertadores Gran Parque Central No No 23 de mayo Albion 1-0 Intermedio Gran Parque Central Ancheta, Rogel, Viera, Gómez 77' Nicolás Lodeiro 26 de mayo Coquimbo 1-0 Libertadores Gran Parque Central Rogel 45'+1' Tomás Viera 31 de mayo Deportivo Maldonado 0-3 Intermedio Domingo Burgueño Miguel Suárez, Boggio, Coates, Juan Cruz De los Santos No 6 de junio Juventud 2-1 Intermedio Gran Parque Central Rogel, Viera 2, Cándido, Juan García, López, Calione 61' Tomás Viera 11 de julio Danubio 0-0 Intermedio Jardines Rogel, Cándido 17 de julio Wanderers 1-2 Intermedio Gran Parque Central Coates, Zuculini, Gómez 53' Martín Arias 21 de julio Tigre 0-3 Copa Sudamericana Gran Parque Central Zuculini 2 50' Bruno Zuculini

Además, el tricolor lleva acumuladas 54 tarjetas amarillas, es decir que recibe un promedio de 2,5 amonestaciones por encuentro.

Solo en el 0-0 ante Universitario, en el Parque por Copa Libertadores, Nacional no tuvo amarillas.

Coates es el jugador más amonestado, con siete. Agustín Rogel lo sigue con seis, misma cifra que Tomás Viera.

Estos datos también revelan la extrema fragilidad defensiva del Nacional de Bava.

Lucas Rodríguez, que ha perdido pie en el equipo con la llegada de Bruno Zuculini, tiene cinco, además de Maximiliano Gómez, jugador que se excede en el juego físico o que protesta en forma contumaz, por lo que suele ser cartón ligador de amarillas.