El dato que preocupa a Jorge Bava en Nacional: 54 amarillas en 21 partidos y 8 expulsiones que analizará para encontrar patrones y hacer ajustes

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, se mostró profundamente preocupado tras la goleada que sufrió su equipo contra Tigre, este martes, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
Bava reconoció que el equipo no logra plasmar en cancha todo lo que se viene entrenando bajo su mandato, confesó que lo que más le duele es cómo se entregan sus jugadores para entrenar y que a la hora de jugar no logran capitalizarlo en cancha y también puso sobre la mesa un dato que lo preocupa particularmente: la cantidad de expulsados que ha sufrido el club desde que él es el DT.
"En 21 partidos, en seis o siete partidos, es decir alrededor de un tercio tuvimos expulsados, es muchísimo. Podemos indagar cómo se concretaron esas expulsiones si fueron por roja directa o amarillas, los minutos y demás. Preocupa y tenemos que trabajarlas, analizarlas por separado porque no es justo poner todo en la misma bolsa, porque son situaciones diferentes. Lo tangible es que son muchas para este período. Algunos partidos los pudimos subsanar con mucho tiempo con un hombre de menos, algunos los pudimos dar vuelta y ganar pero en el fútbol de hoy es mucha ventaja, sobre todo cuando queda mucho tiempo por delante y cuando el resultado es adverso. Cuando vas ganando no es lo idea, pero entre comillas es un poco más fácil porque pasás a un plan defensivo inmediatamente y no te altera tanto. Pero cuando lo tenés que ir a buscar, te quedás sin fuerza para atacar, te desguarnecés atrás y es algo que tenemos que corregir, sin dudas", dijo en la conferencia de prensa post goleada ante Tigre.
En realidad, Nacional sufrió ocho expulsiones desde que Bava es el entrenador (21 partidos). Esto equivale a una roja cada menos de tres partidos (2,6) y que en más de un tercio de su campaña el equipo vio su potencial diezmado por sanciones disciplinarias.
Como bien dijo Bava hay diferentes patrones en las expulsiones.
La de Nicolás López fue una roja de impotencia, por agresión, en la derrota ante Deportivo Maldonado.
Las de Nicolás Lodeiro fueron entradas con uso de fuerza excesiva al ir a disputar balones divididos. Es un jugador muy identificado con Nacional cuyos rendimientos no le han permitido ser titular con regularidad en el club y en las jugadas donde vio roja llegó a destiempo como queriendo dar un 100% en cada pelota, algo que le jugó una mala pasada.
Lo mismo le pasó a Tomás Viera contra Coquimbo en el cierre del primer tiempo, una roja con la cual Nacional igual logró cerrar el partido y alcanzar la Copa Sudamericana al terminar tercero en su grupo de Copa Libertadores.
Viera y Lucas Rodríguez tuvieron expulsiones donde mostraron desinteligencias al ir a buscar con vehemencia pelotas divididas ya cargando una amarilla a cuestas.
A los dos les pasó, como factor agravante, de ver las dos amarillas con escasos minutos de diferencia.
Rodríguez vio dos amarillas en la visita a Universitario en un lapso de 14 minutos.
Viera se fue expulsado contra Juventud con dos amarillas recibidas en 12 minutos.
Viera y Lodeiro lideran la lista de expulsiones con dos cada uno.
Y ahora se sumó Bruno Zuculini que fue peor porque vio las amarillas con una diferencia de 7 minutos.
Además, el viernes contra Wanderers hizo sobrados méritos para ser expulsado por doble amarilla, pero Andrés Matonte cometió un error que él mismo reconoció.
El argentino se fue silbado por los hinchas tricolores.
Contra Wanderers había sido expulsado el golero Martín Arias por un grosero error de cálculo al salir del área donde terminó tocando la pelota con la mano, pero Bava le quitó trascendencia al error y hoy lo ratificó en el puesto de titular.
|Fecha
| Rival
| Torneo
| Cancha
| Amarillas
| Expulsados
|24 de marzo
|Cerro Largo 3-0
|Apertura
|Gran Parque Central
|Nicolás Lodeiro
|No
| 28 de marzo
|City Torque 3-2
|Apertura
|Charrúa
|Tomás Viera
|No
| 3 de abril
|Central Español 0-1
|Apertura
|Gran Parque Central
|S. Coates, Lucas Rodríguez
|No
| 8 de abril
|Coquimbo 1-1
|Libertadores
|Francisco Sánchez
|T. Viera, Lucas Rodríguez
|No
| 11 de abril
|Deportivo Maldonado 2-4
|Apertura
|
Domingo Burgueño Miguel
|Suárez, Calione, M. Vera, Gómez
|87' Nicolás López
| 14 de abril
|Deportes Tolima 3-1
|Libertadores
|Gran Parque Central
|Rogel, Boggio, N. López
|No
| 19 de abril
|Liverpool 3-1
|Apertura
|Centenario
|Coates, Rogel, Gómez
|No
| 25 de abril
|Danubio 1-2
|Apertura
|Gran Parque Central
|N. Rodríguez, L. Rodríguez, Coates, Boggio
|53' Nicolás Lodeiro
| 29 de abril
|Universitario 2-4
|Libertadores
|Monumental de Lima
|Mejía, L. Rodríguez 2, Gómez
|35' Lucas Rodríguez
| 3 de mayo
|Albion 2-3
|Apertura
|Centenario
|T. Viera, E. Ancheta
|No
| 6 de mayo
|Deportes Tolima 0-3
|Libertadores
|Manuel Murillo Toro
|Coates, A. Dos Santos
|No
| 10 de mayo
|Cerro 4-0
|Apertura
|Gran Parque Central
|Coates
|No
| 15 de mayo
|City Torque 2-1
|Intermedio
|Charrúa
|Barcia, Carneiro
|No
| 20 de mayo
|Universitario 0-0
|Libertadores
|Gran Parque Central
|No
|No
| 23 de mayo
|Albion 1-0
|Intermedio
|Gran Parque Central
|Ancheta, Rogel, Viera, Gómez
|77' Nicolás Lodeiro
| 26 de mayo
|Coquimbo 1-0
|Libertadores
|Gran Parque Central
|Rogel
|45'+1' Tomás Viera
| 31 de mayo
|Deportivo Maldonado 0-3
|Intermedio
|Domingo Burgueño Miguel
|Suárez, Boggio, Coates, Juan Cruz De los Santos
|No
| 6 de junio
|Juventud 2-1
|Intermedio
|Gran Parque Central
|Rogel, Viera 2, Cándido, Juan García, López, Calione
|61' Tomás Viera
| 11 de julio
|Danubio 0-0
|Intermedio
|Jardines
|Rogel, Cándido
|
|17 de julio
|Wanderers 1-2
|Intermedio
|Gran Parque Central
|Coates, Zuculini, Gómez
|53' Martín Arias
| 21 de julio
|Tigre 0-3
|Copa Sudamericana
|Gran Parque Central
|Zuculini 2
|50' Bruno Zuculini
Además, el tricolor lleva acumuladas 54 tarjetas amarillas, es decir que recibe un promedio de 2,5 amonestaciones por encuentro.
Solo en el 0-0 ante Universitario, en el Parque por Copa Libertadores, Nacional no tuvo amarillas.
Coates es el jugador más amonestado, con siete. Agustín Rogel lo sigue con seis, misma cifra que Tomás Viera.
Estos datos también revelan la extrema fragilidad defensiva del Nacional de Bava.
Lucas Rodríguez, que ha perdido pie en el equipo con la llegada de Bruno Zuculini, tiene cinco, además de Maximiliano Gómez, jugador que se excede en el juego físico o que protesta en forma contumaz, por lo que suele ser cartón ligador de amarillas.