Lo que dijo Jorge Bava sobre el grosero error del golero de Nacional, Alexis Arias; el DT se negó a analizar la derrota contra Wanderers

El entrenador de Nacional , Jorge Bava se mostró muy molesto por la nueva derrota que experimentó su equipo, esta vez ante Wanderers, equipo que está en zona de descenso. El partido correspondió a la penúltima fecha del grupo B del Torneo Intermedio.

"El análisis lo voy a hacer puertas adentro con los jugadores. Era un partido que teníamos que haber ganado y se perdió", dijo Bava ante la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa.

"El análisis lo voy a hacer en interna, no sirve de excusa hablar de lo bueno que hicimos porque no ganamos", repitió ante la segunda consulta.

" Siempre jugar con uno menos cuesta, había que ganar, listo", contestó ante el tercer requerimiento de la prensa.

Posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la nueva derrota de Nacional, esta vez ante Wanderers, equipo que pelea el descenso

Nacional 1-2 Wanderers por el Torneo Intermedio: el tricolor tuvo una noche defensiva tenebrosa, es un alma en pena y el bohemio logró un resonante triunfo

"No voy a hacer una análisis deportivo porque teníamos que ganar y no se ganó. Punto", expresó visiblemente molesto.

"Presión tenemos siempre acá, estamos en el cuadro más grande de Uruguay", declaró.

"No quiero que quede como una excusa decir lo que se hizo bien porque se tenía que ganar y no se ganó", insistió una y otra vez el entrenador.

"Las decisiones de un entrenador siempre son cuestionadas y más en un equipo grande", afirmó.

"Al equipo lo veo comprometido, queriendo hacer lo que trabajamos, nosotros le damos herramientas para que tomen ventajas, pero hay que trabajar todos los aspectos en los que fallamos", dijo y luego reiteró el concepto: "Al equipo lo veo con mucho compromiso en el día a día y eso es fundamental".

"No es momento para ver si llegan jugadores", afirmó el DT.

Cuando le preguntaron sobre el error que cometió el golero Alexis Martín Arias, quien salió a cortar una pelota afuera del área, le erró al cabezazo y tuvo que meter el brazo para que no se escapara Facundo Labandeira, Bava dijo: "Pasa, qué vas a hacer, son cosas de la posición".

Alexis Martín Arias salió a cortar el ataque de Wanderers tras un largo envío, pero cometió un error sorprendente: tocó la pelota con la mano afuera del área y, como consecuencia, fue expulsado. ¡Nacional se queda con 10 en el Gran Parque Central! pic.twitter.com/y67oV2REsx — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) July 17, 2026

"En el fútbol no hay revancha son nuevas oportunidades, se viene un objetivo diferente", dijo sobre el partido de la Copa Sudamericana que será este martes a la hora 19.00 ante Tigre, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Consultado si se iba "caliente" del partido, Bava respondió: "Cuando no se gana obviamente, hay que ser mesurado".

Sobre los silbidos y la molestia del hincha de Nacional, dijo: "Es lógico, quieren ganar, pasa en todos lados y más en una institución con mucha historia como la nuestra".

Antes de la conferencia, Bava se había mostrado más calmo entrevistado para la televisión: "Evidentemente faltó el gol, creamos muchísimo, pero no pudimos. Nos faltó tranquilidad sobre todo a la hora de definir. Empezamos muy bien y tuvimos errores justo en momentos buenos. No es excusa, pero creo que ahí marcaron mucho el partido. El segundo tiempo, cuando estábamos prontos para empatar vino la expulsión, se hizo cuesta arriba, el equipo siguió buscando pero se hizo cuesta arriba un partido que se había empezado bien. Pero no sirve de excusa",

Consultado si notó al equipo "nervioso", Bava dijo: "Si porque estábamos bien, teníamos que tener tranquilidad, tener la pelota, circularla porque en algún momento iba a llegar. Desbordamos muchísimo, teníamos que tener tranquilidad en el último cuarto para resolver mejor. Hay que aprvchar esas situaciones, culminarlas mejor. Nos vamos con las manos vacías".

Sobre las "mejoras" que necesita el equipo dijo: "En varias cosas. En la culminación en los momentos buenos y también momentos de tranquilidad cuando todo viene cuesta arriba y hay que tener tranquilidad".