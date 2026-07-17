La lesión de Francisco Calvo y todas las dudas que se le generaron a Nacional para enfrentar a Tigre por Copa Sudamericana

Nacional sumó más que una derrota este viernes contra Wanderers por la penúltima fecha del grupo B del Torneo Intermedio. El tricolor quedó prácticamente eliminado de la final del certamen y se aleja de la Tabla Anual.

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El equipo de Jorge Bava sumó un nuevo jugador a la sanidad.

A los 80 minutos, el costarricense Francisco Calvo salió en conducción y fue presionado de atrás por Joaquín Zeballos.

El delantero chocó su rodilla izquierda contra la parte de atrás de la rodilla derecha del zaguero que cayó y quedó tendido.

Lo que dijo Jorge Bava sobre el grosero error del golero de Nacional, Alexis Arias; el DT se negó a analizar la derrota contra Wanderers

Posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la nueva derrota de Nacional, esta vez ante Wanderers, equipo que pelea el descenso

Era falta, pero Andrés Matonte dejó seguir y Jonás Luna estuvo a punto de ampliar la ventaja para el bohemio, que ganaba 1-0.

Calvo salió en una pierna y luego acusó el dolor en la otra rodilla, la izquierda.

Se teme que la lesión sea un esguince de rodilla, pero el jugador será sometido a estudios.

Por Calvo entró el juvenil Tomás Viera que falló en la jugada del segundo gol de Wanderers.

Viera está suspendido para el partido que Nacional jugará el martes contra Tigre, a la hora 19.00 en el Gran Parque Central, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Viera fue expulsado en la última fecha del grupo de la Copa Libertadores, en el triunfo 1-0 ante Coquimbo Unido.

Calvo difícilmente llegue a estar a la orden por la forma en que salió tanto de la cancha como en zona de vestuarios.

Bava recupera a Agustín Rogel que ante Danubio había acumulado su quinta amarilla.

Ante Wanderers recuperó a Agustín Dos Santos, sustituido contra Danubio por un fuerte golpe en la cabeza.

Nicolás "Ojito" Rodríguez no jugó este viernes por una lesión muscular. No estará ante Tigre.

Se espera que pueda estar a la orden para ese partido Juan Cruz De los Santos que viene de un pase frustrado a Liga de Quito.

Bava, además, deberá optar para el arco entre Alexis Martín Arias, que este viernes cometió un grave error contra Wanderers, y Luis Mejía que entró ante los bohemios y fue de los pocos con una actuación destacable, con cuatro atajadas sobresalientes.

Además, el DT debe encontrarle socios a Maximiliano Gómez, que se ofusca a medida que pasan los minutos y nadie le pone una pelota de cara al gol. Contra Wanderers empezó a golpear sobre el final y después de tres faltas vio amarilla.

Maximiliano Silvera y Nicolás Lodeiro tuvieron rendimientos muy flojos.