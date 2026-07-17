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Nacional vs Wanderers EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor va en busca de puntos claves para meterse en la pelea de las dos tablas

Seguí todas las alternativas del trascendente partido que Nacional y Wanderers jugarán desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central

17 de julio de 2026 17:37 hs
El Gran Parque Central sin público local por la sanción a Nacional

El Gran Parque Central sin público local por la sanción a Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional recibe a Wanderers en el Gran Parque Central, a la hora 19.30, en partido correspondiente a la sexta y penúltima fecha del grupo B del Torneo Intermedio. El tricolor necesita un triunfo impostergable para meterse en la pelea de este certamen y también de la Tabla Anual.

Las estadísticas del partido

Los convocados de Wanderers

De ganar, Wanderers se meterá en la pelea por el primer lugar del grupo B del Torneo Intermedio y quedará a la espera de lo que pase con Deportivo Maldonado. El bohemio está obligado, fecha a fecha, para sumar por el descenso.

El vestuario de Nacional pronto

Al ritmo de Sweet Child O' Mine, el vestuario de Nacional quedó pronto para el partido de las 19.30 ante Wanderers.

Los convocados de Nacional

No está Agustín Rogel, quien acumuló cinco amarillas en el 0-0 contra Danubio, el sábado pasado, Agustín Dos Santos, quien sufrió un golpe en la cabeza en dicho partido, y Nicolás Rodríguez, contracturado.

El probable equipo de Nacional

Mirá en esta nota el equipo que paró Jorge Bava para este encuentro ante Wanderers.

A qué hora juegan Nacional vs Wanderers y por dónde verlo

Mirá en esta nota, todos los detalles para el partido de esta noche.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Seguí en esta nota en vivo todas las alternativas de la previa, el partido y el después. Se viene Nacional vs Wanderers.

Posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual

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