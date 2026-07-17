Nacional recibe a Wanderers en el Gran Parque Central, a la hora 19.30, en partido correspondiente a la sexta y penúltima fecha del grupo B del Torneo Intermedio. El tricolor necesita un triunfo impostergable para meterse en la pelea de este certamen y también de la Tabla Anual.
Nacional vs Wanderers EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor va en busca de puntos claves para meterse en la pelea de las dos tablas
Seguí todas las alternativas del trascendente partido que Nacional y Wanderers jugarán desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central