Rescataron 55 aves autóctonas tras allanamientos en Minas y las liberaron en áreas protegidas

Un operativo realizado en la ciudad de Minas permitió rescatar 55 aves autóctonas permanecían en cautiverio, obtenidas presuntamente de forma ilegal. El procedimiento incluyó allanamientos en dos viviendas, donde, además, se incautó una "gran cantidad de jaulas y tramperos" utilizadas para la captura de ejemplares silvestres.

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Foto: Jefatura de Lavalleja La actuación comenzó a partir de una denuncia recibida por la Brigada de Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Lavalleja. Los allanamientos contaron con la fiscalización de la referente departamental de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), la doctora veterinaria Valeria Uriarte, quien participó en la evaluación de los animales rescatados. Durante la investigación se logró identificar a los propietarios de las viviendas donde permanecían las aves y establecer la forma en que habrían sido obtenidas.

Entre las 55 aves recuperadas había ejemplares de juan chiviro, rey del bosque, azulitos, mistos, jilgueros, celestón, naranjero, achira, achará, gargantillos, dorados y cardenales: de copetes rojos, azules y amarillos, entre otros.

Foto: Jefatura de Lavalleja Tras una evaluación sanitaria, los animales fueron liberados. Alguna de las aves regresaron a áreas rurales protegidas con monte nativo en el departamento de Lavalleja, mientras que otras fueron trasladadas a la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) de Pan de Azúcar, en Maldonado, para completar su recuperación antes de ser reinsertadas en su hábitat natural.