PROTESTA

Animalistas pidieron por ley que tipifique como delito el maltrato animal y solicitaron que INBA deje de depender de Ganadería

Bajo la consigna "los animales no son cosas", un grupo de manifestantes se concentró frente al Parlamento en el marco del Día Internacional de los Animales

7 de octubre 2025 - 15:37hs
El colectivo Plataforma Animalista pidió por una ley que tipifique como delito el maltrato animal y además solicitó que el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) deje de depender del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), entre otros reclamos.

Los manifestantes se concentraron frente al Parlamento el pasado sábado, en el marco del Día Internacional de los Animales, para nuevamente reclamar por estas iniciativas.

"Necesitamos que se apruebe la ley que tipifica como delito el maltrato animal, un proyecto que hemos elaborado y presentado con el compromiso de transformar la realidad de miles de seres sintientes", expresó la organización en un comunicado.

"El movimiento por los derechos de los animales busca cambiar este estatus legal, pasando de 'cosas' a 'seres sintientes' o sujetos de derechos. Este cambio obliga a la ley a reconocer el deber de bienestar hacia ellos, imponiendo límites al trato que se les puede dar", afirman.

Por otro lado, reclaman "cambios estructurales en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA)". "Debe dejar de depender del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Es hora de que la protección animal sea abordada desde una perspectiva ética, independiente y centrada en sus derechos", agrega el mensaje.

La organización pide "que cambie todo el INBA y que funcione con celeridad y compromiso, que los refugios reciban apoyo, que haya justicia en casos de maltrato, abandono, abuso sexual y asesinato".

Bajo la consigna "los animales no son cosas", la agrupación también expresó que hoy en día "se discute cada vez más el uso de animales para entretenimiento".

"En acuarios, en zoológicos, jineteadas, raid, somos más los que ya no estamos de acuerdo. Porque entendimos que el sufrimiento no se disfraza de espectáculo", agrega el comunicado.

Desde Plataforma recalcan que un animal es un "ser sintiente" y que "puede sufrir". "Esta capacidad está respaldada por la posesión de un sistema nervioso central desarrollado (como el cerebro, la médula espinal y los nervios) que procesa estímulos y genera respuestas emocionales", sentenciaron.

