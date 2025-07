INBA retiró perra maltratada en Barrio Sur tras denuncia de colectivo animalista: agresor fue despedido de su trabajo y expulsado del gimnasio

Inicialmente no compartieron la situación con el público debido a que prefirieron investigar en profundidad lo que pasó.

En el video compartido por el colectivo, se ve cómo el atacante golpea en repetidas ocasiones al animal por, según él, haberle orinado la cama.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Concientización, defensa y compromiso por la vida animal. (@redbicheraoficialuruguay)

Ruiz aseguró que intentaron comunicarse con el agresor, sin embargo, este se negó y "ni siquiera" abrió los mensajes que le llegaron por varias redes. Prefería "hacerla dormir" antes que entregarla.

Luego de que la situación tomara relevancia pública, varias personas empezaron a involucrarse en el caso exigiéndole al INBA la custodia de la perrita.

Producto de esto, la institución asistió el lunes en la noche a la casa del hombre, sin embargo, no se llevaron al animal. Según contó la responsable de Red Bichera, las autoridades señalaron que "hay casos peores".

Este accionar del ente público molestó al colectivo y el martes definieron convocar una manifestación en la puerta de la casa del agresor para reclamar medidas por parte del Estado.

Además de esto, una colaboradora del colectivo radicó una denuncia contra el hombre. Incluso, según comentó Ruiz, otras personas denunciaron la situación.

Fue tal el revuelo del caso que el atacante fue despedido de su trabajo y expulsado del gimnasio al que asistía. Desde el colectivo incluso hablaron con los dueños de la casa en donde vivía para que lo echaran.

Debido a la manifestación y creciente molestia de la gente, el INBA volvió a asistir al domicilio del atacante y finalmente definió la requisa de la perra, que ahora se encuentra "fuera de peligro".

Una vez enterados de esto, Red Bichera suspendió la movilización y mediante una publicación en su cuenta de Instagram agradeció la cooperación de la gente para dar "justicia".

"Gracias infinitas a todos los que se movieron, escribieron, compartieron y no miraron para otro lado, gracias a Securitas por ser una empresa comprometida que no miró hacia el costado, gracias al gimnasio por hacerlo más visible, gracias a los vecinos que no ignoraron la situación y gracias a la Policía que hizo todo lo que estuvo en sus manos", escribieron.