Dragado en el puerto: máquinas paradas, el viaje de un gerente a China y más funcionarios ascendidos

Funcionarios ascendidos con beneficios salariales y máquinas paradas. Así puede resumirse el funcionamiento actual del área de Dragado de la Administración Nacional de Puertos (ANP) . También está la postura de un gerente del organismo, que opinó sobre jerarcas “sirvientes” de empresas multinacionales y viajará a conocer las instalaciones de una compañía china que realiza trabajos de infraestructura portuaria en varias partes del mundo .

La ANP tiene una flota de tres dragas, pero solamente una está operativa. Las máquinas son las D-7, D-9 y D-11 . La primera no está en funcionamiento porque tiene vencido el permiso de navegación que otorga Prefectura . La segunda se encuentra en el dique de la Armada para reparaciones y además tuvo otro desperfecto en una sala de máquinas , según informaron a El Observador fuentes de la ANP. La tercera es la única que actualmente navega. Para realizar tareas óptimas de dragado se necesita que al menos dos estén operativas .

El área de Dragado del organismo quedó envuelta en una polémica sobre fines de octubre por la asignación de nuevos cargos. El movimiento principal se produjo en la cúpula con cambios en la gerencia y subgerencia .

En el primer lugar ingresó Manuel Ferrer , que meses atrás ya había sido designado jefe del Departamento de Flota y Dragado. El nuevo ascenso incluyó el pago de una diferencia salarial y una compensación del 60% por concepto de permanencia a la orden. En forma paralela, Ferrer es el secretario nacional de organización del Frente Amplio y dirigente orgánico del Partido Comunista (PCU) .

En el cargo de subgerente quedó Fabián Peña, que hasta ese momento se había desempeñado como jefe de máquinas. El ascenso de Peña también incluyó la compensación del 60%. Pero esa no fue la única tanda de cambios.

Las fuentes consultadas indicaron que esta semana hubo cuatro nuevas designaciones de funciones. En este caso no fueron para cargos administrativos e incluyeron a personal embarcado en las dragas. Pero también recibirán las compensaciones por estar a la orden.

El viaje a China

El mes pasado, la ANP recibió una invitación de la compañía china CHEC Dredging Company Limited para participar, entre el 8 y el 14 de diciembre, en la etapa final de la construcción de una embarcación que realizará trabajos de dragado en el puerto de Montevideo.

El directorio del organismo, en la sesión del 27 de noviembre, aceptó la invitación y designó para el viaje a Ferrer, junto a otra funcionaria.

La ANP y el consorcio asiático tienen un contrato firmado en diciembre de 2019. Ese acuerdo -rubricado en los últimos meses del anterior gobierno frenteamplista- incluye el dragado del canal de acceso, el antepuerto y otras zonas de navegación del puerto de Montevideo.

La invitación de la compañía abarca los costos de pasajes y alojamientos para los representantes de la ANP.

CHEC es una de las empresas de dragado más importantes del mundo y desarrolla grandes proyectos de infraestructura portuaria en Asia, África y Europa.

Mientras la ANP consideraba su participación en el viaje, Ferrer quedó envuelto en otra polémica. El 19 de noviembre publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la draga D-7 de la ANP realizando trabajos en el puerto. La foto fue acompañada con la frase: “Un saludo a los sirvientes de las multinacionales que querían privatizar el dragado”. Horas más tarde borró el comentario.

Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida y el guante lo recogió el integrante del directorio de la ANP por la oposición, Jorge Gandini.

“¿A quién dirige su agravio el nuevo gerente de dragado? ¿Al gobierno que contrató en 2019 a una empresa china para el dragado en el puerto de Montevideo, aún vigente”, escribió en su cuenta de X.

Gandini expresó que los dichos de Ferrer tenían un contenido ideológico y agraviante y añadió que “hay errores que, cometidos por jerarquías de confianza, son inadmisibles. Si no fue un error, ya es otro cantar”.