Banco Mundial realizará inversión en primer proyecto uruguayo de hidrógeno verde

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial , anunció su primera inversión en hidrógeno verde a nivel mundial con un préstamo al proyecto uruguayo Kahirós .

El emprendimiento, que se estima esté operativo en noviembre de 2026 , está enfocado en descarbonizar la logística del sector maderero mediante hidrógeno verde. Actualmente, Kahirós completó la instalación de paneles solares y avanza en las obras civiles para la construcción de la planta que suministrará hidrógeno a camiones que trabajan para la industria forestal . El proyecto es el primero de América Latina que cuenta con esas características.

En ese escenario, el emprendimiento contará con un préstamo verde de US$ 20 millones del IFC . “Uruguay ha logrado avances notables en la expansión de fuentes de energía renovable, y este proyecto representa un paso importante hacia la descarbonización de sectores difíciles de abatir, como el transporte”, señaló Alfonso García Mora , vicepresidente de IFC para Europa, América Latina y el Caribe.

Kahirós es un consorcio integrado por las empresas uruguayas Ventus, Fidocar y Fraylog, junto al Grupo Santander y con apoyo financiero del Renewable Energy Innovation Fund (REIF) de Naciones Unidas .

El proyecto permitirá reducir 870 toneladas de CO2 al año -equivalente a retirar más de 300 autos de circulación- y sentar las bases de una nueva industria con potencial para generar más de 30.000 empleos directos hacia 2040.

María José González, directora de proyecto - Kahirós. Joaquín Ormando

La semana pasada durante el evento Energía Summit (organizado por El Observador), la directora ejecutiva del proyecto, María José González, explicó que los camiones podrán funcionar con una mayor autonomía que un vehículo eléctrico.

La ventaja competitiva actual de este proyecto es poder brindar servicio a la industria forestal en la que los camiones funcionan 24/7. "El tiempo de carga es muy importante y un camión eléctrico lleva mucho tiempo de carga", dijo González.