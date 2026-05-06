A un mes del Mundial 2026, una plataforma de streaming anunció que pasará los 104 partidos en Uruguay

Falta algo más de un mes para que empiece el Mundial 2026, pero eso no impide que se sigan sumando plataformas para ver el torneo desde Uruguay. Este miércoles, se anunció que un servicio de streaming emitirá 104 partidos de la Copa del Mundo, es decir, el campeonato entero.

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Se trata de la plataforma Paramount+, que emitirá el Mundial por completo gracias a un acuerdo con la empresa DirecTV, que tiene los derechos del campeonato para distintos países de Latinoamérica.

Paramount anunció emitirá en directo las señales en vivo de los tres canales deportivos de la empresa de TV satelital, a través de los que se podrán ver los partidos.

El acuerdo entre Paramount y DirecTV rige para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. La plataforma ofrecerá además desde el 1° de junio la programación deportiva en vivo de Dsports, incluyendo campeonatos como la Liga española o la Copa Sudamericana.