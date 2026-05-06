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La lista de viajeros de Peñarol para el duelo crucial contra Platense por Copa Libertadores: Eduardo Darias otra vez afuera y ausente el Cepillo González

Mirá la lista de jugadores por los que apostó Diego Aguirre para viajar a Buenos Aires donde este jueves, ante Platense, se juega la chance de seguir con vida en la Copa Libertadores

6 de mayo de 2026 15:08 hs
Lucas Ferreira

Lucas Ferreira

Foto: Felipe Mereola/Focouy

Peñarol dio a conocer la lista de viajeros minutos antes de emprender el vuelo a Buenos Aires para jugar este jueves a la hora 19,00 contra Platense en Vicente López, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

Aguirre también dijo que Franco "Cepillo" González salió ante Defensor Sporting por mera precaución pero la realidad es que se lesionó (muscular) y tampoco pudo ser parte del viaje.

La lista de viajeros de Peñarol para enfrentar a Platense en Vicente López
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Los que sí se suman son Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera, ausentes el lunes en el empate ante Defensor Sporting.

Además de Darias, estarán al margen por lesión Nahuel Herrera (operación en el hombro), Emanuel Gularte (desgarro), Leonardo Fernández (operación de ligamentos de rodilla), Luis Angulo (distensión muscular), Javier Cabrera (tramo final de la recuperación de operación de ligamentos de rodilla), Brandon Álvarez (pubalgia) y Lorenzo Couture (fractura de clavícula).

El plantel viaja a la hora 16.30 para llegar a las 17.25 a Buenos Aires donde se alojarán en la zona de Puerto Madero.

Los aurinegros dieron a conocer la lista poco antes del viaje y los jugadores se fueron sin dar declaraciones, tal como hicieron la semana pasada para jugar contra Corinthians contra el que perdieron 2-0, siendo aplanados futbolísticamente.

Luego del partido volverán en la madrugada del viernes para llegar a Montevideo a la 1.20 del viernes, entrenar sábado (de mañana) y domingo (de tarde) para luego viajar a Melo donde el lunes cerrarán su pobre Torneo Apertura enfrentando a Cerro Largo.

Pero Peñarol se juega a todo o nada este jueves.

El equipo de Aguirre necesita ganar para recuperar la esperanza de pasar a los octavos de final de la Libertadores, el objetivo internacional mínimo que se traza el club año tras año desde que volvió la Fiera, quien luego de 13 años rompió el maleficio que se había generado para superar la fase de grupos.

Peñarol está último junto a Independiente Santa Fe con la primera rueda ya completa mientras que Corinthians se fue expreso a la clasificación (9 puntos) y Platense -debutante en estas lides- sacó jugosa ventaja (6).

Si Peñarol gana después tendrá dos duros compromisos para poder alcanzar el pase a octavos: jueves 21 de mayo (hora 21.30) contra Corinthians y miércoles 27 de mayo (también 21.30) ante Santa Fe, ambos en el Campeón del Siglo, cuya imbatibilidad cayó tras 22 partidos en la segunda fecha, ante Platense.

Si Aguirre no logra el objetivo de la clasificación a octavos, es probable que renuncie a la dirección técnica de Peñarol, más allá de que tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

La probable formación de Peñarol contra Platense

Washington Aguerre, Matías González, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximliano Olivera (si no llega jugará Franco Escobar); Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt o Gastón Togni; Matías Arezo.

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