Arsenal, Atlético Tucumán, Colón, Rosario Central... Peñarol necesita ganarle a Platense, pero sus últimos antecedentes por Copa Libertadores en Argentina son muy malos

Con el agua al cuello, Peñarol visita a Platense este jueves (hora 19.00, Vicente López), en partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores. Los aurinegros están obligados a ganar para seguir con chances de alcanzar los octavos de final. Si pierden, quedarán eliminados.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Ganar en Argentina, por el máximo torneo continental, siempre ha sido una acción de riesgo para Peñarol.

De hecho, solo en seis de 38 partidos logró hacerlo. Empató cinco partidos y perdió los 27 restantes con un balance de goles de 33 a favor y 56 en contra.

Le extrema fragilidad de Peñarol para defender la pelota quieta, un problema que para Diego Aguirre es cada vez más grave

Peñarol en la cornisa: el ultimátum silencioso de Diego Aguirre dependiendo del resultado ante Platense por Copa Libertadores, y la postura de Ignacio Ruglio

Los números parecen pobres, pero Peñarol está segundo en la estadística histórica en cantidad de triunfos en Argentina, por Copa Libertadores.

El primero es Nacional, con siete. Los tricolores, además, son el equipo con mayor cantidad de triunfos de visitantes en el historial del certamen.

Nacional le ganó dos veces a Vélez Sarsfield (2022 y 2022), una a Banfield (2010), una a Argentinos Juniors (2011), otra a Boca Juniors (2013), a Lanús (2017) y a Racing (2018). Todos sus triunfos los logró en el presente siglo.

Con seis triunfos, Peñarol está igualado con Atlético Nacional, Gremio y Palmeiras.

Atlético Nacional inauguró su racha en el año 2000 derrotando a River Plate y luego superaron a Rosario Central, Newell's Old Boys, Estudiantes, Huracán y Patronato.

Gremio igualó a Peñarol en 2024 al ganarle 1-0 a Estudiantes en La Plata y Palmeiras lo hizo el año pasado al ganarle 2-1 a River Plate.

Peñarol, por su parte, ganó por última vez en 2011, cuando el entrenador era Diego Aguirre y el equipo alcanzó su primera final en 24 años (perdió con Santos).

Ahí le ganó en fase de grupos 3-1 a Godoy Cruz, con doblete de Juan Manuel Olivera y un gol de Luis Aguiar.

Luego inició una racha de 11 partidos seguidos sin poder ganar jugando de visitante en Argentina. Perdió 10 y empató uno. El que empató, contra Huracán, determinó que quedara eliminado por los malos resultados que arrastraba, en una noche donde Diego Forlán intentó el gol por todos los medios.

Lo sorprendente de la actual mala racha es que la mayoría de los cuadros que enfrentó son chicos en la vecina orilla: Godoy Cruz, que se tomó revancha en 2012, Arsenal, Atlético Tucumán, que lo eliminó en dos ediciones consecutivas, Colón y Rosario Central.

Edición Estadio Rival Goles de Peñarol 2011 José Amalfitani Vélez Sarsfield 1-2* Matías Mier 2012 Malvinas Argentinas Godoy Cruz 0-1 2013 José Amalfitani Vélez Sarsfield 1-3 Fabián Estoyanoff 2014 Julio Humberto Grondona Arsenal 0-1 2015 Tomás Adolfo Ducó Huracán 0-0 2017 Monumental José Fierro Atlético Tucumán 1-2 Gastón Rodríguez 2018 Monumental José Fierro Atlético Tucumán 0-1 2022 Estanislao Estanislao López Colón 1-2 Pablo Ceppelini 2024 Gigante de Arroyito Rosario Central 0-1 2025 José Amalfitani Vélez Sarsfield 1-2 Leonardo Fernández 2025 José Domingo Perón Racing 1-3 Nahuel Herrera

* Si bien perdió, logró clasificar a la final tras haber ganado de local 1-0 en la ida, con gol de Darío Rodríguez. Por entonces regía como patrón de desempate la cantidad de goles marcados de visitante.

Los números crecen de 11 a 14 partidos sin ganar si se toman en cuenta las tres últimas visitas de Peñarol a Argentina por Copa Sudamericana donde perdió 2-1 con Estudiantes en 2014, empató 0-0 con Vélez Sarsfield en 2020 y fue goleado por Defensa y Justicia en 2023 por 4-1