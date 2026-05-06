Apareció el dinero de Foster Gillett y Rampla Juniors jugará en la Primera Divisional C este 2026

Luego de varios meses de espera, el inversor Foster Gillett pagó las deudas de Rampla Juniors y el club del Cerro podrá jugar en la Primera Divisional C en la temporada 2026 , confirmaron fuentes de la institución a Referí.

Fueron días de mucha tensión en Rampla Juniors. Desde el club indicaron que Gillett, dueño de la SAD que gerencia el club, había prometido saldar las deudas de la institución antes del pasado fin de semana , en el que Rampla iba a debutar en la Divisional C (por primera vez en toda su historia) el pasado sábado a la hora 10 ante Mar de Fondo.

Para poder competir esta temporada, los Picapiedras debían cancelar deudas con la Mutual que ascienden a US$ 350.000 . A eso se suman adeudos con proveedores que son aparte.

Sin embargo, Foster no llegó al plazo inicial del jueves 30 de abril, por lo que la AUF aplazó el partido de Rampla para este miércoles a las 15:00 y le dio hasta el martes 5 de mayo a las 23:59 para pagar lo que debía, ante una nueva promesa del inversor de saldar el monto antes de esa fecha.

Rampla Juniors postergó su debut en la Primera Divisional C porque el dinero de Foster Gillett sigue sin aparecer

Rampla Juniors: Foster Gillett se comprometió a pagar este miércoles y la AUF le dio al Picapiedra un día más para saldar sus deudas

Este martes, fecha límite para el pago, el dueño de la SAD de Rampla volvió a comunicarse y aseguró que había resuelto un problema que tenía en Uruguay y que, ahora sí, podía saldar la deuda, pero pidió un día más para realizar la transferencia. La AUF le volvió a dar 24 horas para pagar y aplazó nuevamente el partido con Mar de Fondo.

Finalmente, este miércoles el dinero llegó a las cuentas de Rampla, que pagó su deuda de US$ 350.000 en la AUF y quedó habilitado para debutar en la C.

El Picapiedra jugará ante Mar de Fondo este jueves a las 15:00 en el Estadio Olímpico, en un encuentro correspondiente a la Serie A de la tercera categoría del fútbol uruguayo.