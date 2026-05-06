Buena noticia para la selección uruguaya: De Arrascaeta comenzó a entrenar en el gimnasio de Flamengo para acelerar su recuperación e intentar llegar al Mundial 2026

El volante de la selección uruguaya y Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta , sumó trabajos en gimnasio a la recuperación de su operación de fractura de clavícula, con el gran objetivo de llegar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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El talentoso jugador compartió este miércoles fotos de su rutina en las instalaciones del club carioca, donde trabajo con un profe, en tareas con una banda elástica, e hizo ejercicios en bicicleta fija.

Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo

Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo

De Arrascaeta fue operado el pasado jueves de la fractura de clavícula que sufrió en el partido ante Estudiantes, en La Plata, por la Copa Libertadores.

La buena noticia sobre la recuperación de Joaquín Piquerez para el Mundial 2026, y las preocupantes situaciones de De Arrascaeta y Sebastián Cáceres para la selección uruguaya

El mensaje y la foto de Giorgian De Arrascaeta en sus redes tras ser operado de la fractura en su clavícula

A los pocos días comenzó con ejercicios de recuperación en su casa, con crioterapia y compresión intermitente activa, según informó GloboEsporte.

Ahora, a menos de una semana de su operación, sumó ejercicios en gimnasio, en los que se pudo ver el vendaje en la zona operada.

Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo

La lesión de De Arrascaeta

El internacional uruguayo fue operado el pasado jueves por una fractura en la clavícula derecha, anunció su club, Flamengo, sobre una lesión que pone en riesgo la participación del 10 en el Mundial de Norteamérica 2026.

El mediocampista ofensivo de 31 años se lastimó la noche del miércoles durante el partido de la Copa Libertadores entre el Fla y Estudiantes de La Plata en Argentina.

El creativo es una pieza fundamental en la ofensiva del Uruguay del entrenador argentino Marcelo Bielsa, que comparte el Grupo H de la Copa del Mundo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación

El jefe médico del Flamengo, Fernando Sassaki, calificó como "un éxito" el procedimiento quirúrgico por el que pasó De Arrascaeta, en un video divulgado por el club de Rio de Janeiro.

La cirugía "consistió en fijar la fractura con una placa y tornillos", reportó el equipo en un boletín, sin anunciar plazos de rehabilitación del 10, a 42 días del inicio del Mundial.

El evento se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En el empate 1-1 que el Fla sacó en su visita a Estudiantes por el Grupo A de la Libertadores, De Arrascaeta tuvo que abandonar la cancha en el minuto 21 luego de caer al suelo con gestos de dolor. El equipo carioca defiende el título en el torneo.

"Es un tipo de lesión que puede poner en riesgo el Mundial. Vamos a ver: hay unas recuperaciones más rápidas que otras", declaró a ESPN tras el encuentro el director de fútbol del Flamengo, José Boto.

"Es una infelicidad muy grande no solo para nosotros, sino también para él, en un año de Copa del Mundo", agregó.

De Arrascaeta suma siete goles y dos asistencias en 20 partidos jugados en 2026 con el Flamengo en todas las competiciones.