El mensaje y la foto de Giorgian De Arrascaeta en sus redes tras ser operado de la fractura en su clavícula

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta sufrió la fractura de su clavícula , en el partido con el Flamengo ante Estudiantes de La Plata por la fase de grupos de la Copa Libertadores, y fue operado con éxitos y ya comenzó la recuperación para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial 2026 con la selección uruguaya .

Tras ser operado, Giorgian publicó dos fotos en su cuenta de Twitter con un vendaje en la zona y el mensaje "Arrancamos" , haciendo alusión al inicio del proceso de recuperación con el objetivo de llegar de la mejor forma al Mundial 2026, ya que es una pieza clave para Marcelo Bielsa en la selección uruguaya.

Giorgian de Arrascaeta fue operado de su fractura de clavícula: Flamengo aseguró que la intervención fue un éxito y explicó qué le realizaron

El tiempo de recuperación de Giorgian De Arrascaeta que calculó Flamengo, que confirmó su operación este jueves, y el caso de éxito que recordaron en Brasil

El posible tiempo de recuperación de Giorgian De Arrascaeta

"El mediocampista De Arrascaeta fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha, lesión sufrida aún en el primer tiempo del partido entre Flamengo y Estudiantes, válido por la Conmebol Libertadores", anunció el Flamengo en sus redes sociales.

Flamengo marcó que la operación por la que pasó De Arrascaeta "consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos".

Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta (L) grimaces in pain next to Estudiantes' defender #20 Eric Meza during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jo El dolor de Giorgian De Arrascaeta al fracturarse la clavícula Foto: AFP

El tiempo estimado de recuperación que maneja Flamengo es de 45 días para que vuelva a las canchas, lo que dependerá de la evolución fisiológica, lo que es individual para cada caso La selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, por lo que De Arrascaeta llegaría con lo justo al estreno, que sería 46 días después de la intervención quirúrgica que se realizó este jueves.

Pese a los tiempos, GloboEsporte destacó que la participación del uruguayo en la Copa del Mundo está “en riesgo”, tal como señalaron en Flamengo.