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El tiempo de recuperación de Giorgian De Arrascaeta que calculó Flamengo, que confirmó su operación este jueves, y el caso de éxito que recordaron en Brasil

Giorgian De Arrascaeta será operado este jueves de la fractura de clavícula que sufrió por la Copa Libertadores

30 de abril de 2026 8:41 hs

El volante de la selección uruguaya y de Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta, será operado este jueves de la fractura de clavícula que sufrió este miércoles en el partido de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, según confirmó su club, a menos de dos meses del Mundial 2026.

La lesión de De Arrascaeta

La grave lesión se originó temprano, a los 17 minutos, tras un cruce de Ezequiel Piovi que terminó con el uruguayo cayendo sobre su hombro derecho.

Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta (L) grimaces in pain next to Estudiantes' defender #20 Eric Meza during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jo
El dolor de De Arrascaeta al fracturarse la clavícula

El dolor de De Arrascaeta al fracturarse la clavícula

El golpe, pese a no ser violento, resultó determinante. No logró seguir en cancha y fue trasladado a un centro médico de La Plata donde fue confirmada la fractura.

Giorgian de Arrascaeta sigue en racha: el uruguayo anotó en la goleada del Flamengo al Atlético Mineiro por el Brasileirao; mirá el video

Alerta y preocupación en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a un mes y medio del Mundial 2026: se fracturó la clavícula Giorgian De Arrascaeta por Copa Libertadores; mirá el video

"Nos duele irnos con esa noticia de un compañero. Esperemos que logre recuperarse pronto porque está muy ilusionado con el Mundial y es un jugador valioso para su selección", dijo el golero Agustín Rossi al término del encuentro.

Tras los estudios médicos realizados en Argentina, se confirmó la fractura del jugador.

Operación y recuperación

La lesión de De Arrascaeta encabezó los principales sitios de noticias deportivas de Brasil este jueves por la mañana, donde se informó que el uruguayo será operado en esta misma jornada.

20260429 Giorgian De Arrascaeta salió lesionado en Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores
Giorgian De Arrascaeta salió lesionado en Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores

Giorgian De Arrascaeta salió lesionado en Flamengo ante Estudiantes por Copa Libertadores

El volante regresó a Río de Janeiro en la delegación del equipo luego de los controles médicos que le hicieron en La Plata.

El equipo que lo operará estará conformado por los especialistas Márcio Schiefer y Bruno Tebaldi, así como también Fernando Sassaki, jefe del departamento médico de Flamengo, informó GloboEsporte, al confirmarse la intervención este jueves a la madrugada.

Con lo justo para el Mundial

El tiempo estimado de recuperación que maneja Flamengo es de 45 días para que vuelva a las canchas, lo que dependerá de la evolución fisiológica, lo que es individual para cada caso

La selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, por lo que De Arrascaeta llegaría con lo justo al estreno, que sería 46 días después de la intervención quirúrgica.

Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta (L) grimaces in pain next to Estudiantes' defender #20 Eric Meza during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jo
El dolor de De Arrascaeta al fracturarse la clavícula

El dolor de De Arrascaeta al fracturarse la clavícula

Pese a los tiempos, GloboEsporte destacó que la participación del uruguayo en la Copa del Mundo está “en riesgo”, tal como señalaron en Flamengo.

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El caso de éxito que recordaron en Brasil

Dicho medio brasileño recordó un caso de éxito de una operación de clavícula que tuvo una rápida recuperación.

Se trato del caso del volante Álvaro Montoro, jugador argentino de Botafogo, que se quebró en el Mundial sub 20 y que volvió a jugar a los 41 días de la operación.

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