Mirá el increíble gol que erró Kevin Silva, de Montevideo City Torque, ante Deportivo Riestra por Copa Sudamericana, que ya recorre las redes sociales

Montevideo City Torque cayó 2-1 con Deportivo Riestra en el Estadio Nuevo Gasómetro, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana . Se trata de la primera derrota del equipo uruguayo en esta edición del torneo, pero los focos del encuentro se los llevó un increíble gol que erró Kevin Silva , jugador del ciudadano, que ya recorre las redes sociales.

Facundo Silvera abrió la cuenta para Torque a los 18 minutos con un golazo de tiro libre, pero Juan Randazzo lo empató para Riestra siete minutos después al aprovechar un rebote que quedó en el área tras otro tiro libre.

A los 28 minutos, una jugada pudo poner nuevamente en ventaja a Torque . Gonzalo Montes envió un córner desde la izquierda al borde del área chica. Ignacio Arce salió a despejar y el rebote le quedó corto, cerca de Salomón Rodríguez , que intentó una tijera con el arco solo.

El remate no tomó tanta fuerza, pero la pelota le quedó a Kevin Silva solo y frente al arco . Sin embargo, el zaguero argentino le pegó de volea y la mandó arriba del travesaño.

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El joven de 23 años quedó tendido en el suelo, y en la repetición de la jugada se puede ver como varios de sus compañeros se agarraron la cabeza, incrédulos de lo que acababan de presenciar.

Para colmo, 12 minutos después Randazzo recogió un mal despeje de Eduardo Agüero en un nuevo tiro libre y puso el 2-1 para Riestra, que terminó siendo el resultado definitivo.

El video del gol errado de Silva fue publicado en cientos de páginas de X e Instagram de distintas partes del mundo. Algunas de ellas catalogaron al gol perdido como "el errado del año", y otros hasta aclararon que lo que se ve en el video "no es IA".

A pesar de la derrota, Torque se mantiene como primero en su grupo con 6 puntos, por delante de Gremio y Riestra, ambos con 4 unidades. Palestino de Chile está último con 2.