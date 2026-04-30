Leonardo Fernández regresó a Uruguay tras su operación de rodilla en España: la "convicción" de volver "a fin de año" y la "fe" que le tiene a Peñarol contra Corinthians

El futbolista de Peñarol Leonardo Fernández regresó a Uruguay este jueves por la mañana, luego de estar diez días en España para operarse de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En una rueda de prensa realizada en el ingreso al Aeropuerto Internacional de Carrasco , Fernández aseguró que llegó a Uruguay "cansado por el viaje pero bien" . "Con mucho ánimo y muchas ganas de recuperarme , mucho entendimiento de que hay que tener paciencia ", agregó.

El enganche carbonero remarcó que "el tiempo estimado de una recuperación de ligamento es entre seis y nueve meses", y al ser consultado sobre si tenía esperanzas de volver a las canchas antes de fin de año, contestó: "Con la tranquilidad de cumplir el proceso, pero con las ganas y la convicción de que va a ser así".

Fernández indicó que será "importante" para él volver a Los Aromos para reencontrarse con sus compañeros , algo que va a ocurrir dentro de unos días ya que el plantel se encuentra en San Pablo para enfrentarse a Corinthians por la Copa Libertadores este jueves.

La razón por la que Eduardo Darias no viajó con Peñarol para jugar ante Corinthians por la Copa Libertadores

La forma en que Leonardo Fernández sufrió este domingo desde Madrid una nueva derrota de Peñarol por el Torneo Apertura

Añadió que en estos días en España habló "con algún compañero para motivar" y para que supieran que "uno está más allá de la situación". Este jueves espera hablar con alguno de los fisios del club para saber cómo seguirá su recuperación en estos primeros días en el país.

Leonardo Fernández sobre el partido entre Peñarol y Corinthians: "Siempre voy a tener fe y esperanza"

Fernández también habló sobre el partido entre Peñarol y Corinthians de este jueves, y afirmó que aguarda el encuentro "con mucho entusiasmo".

"Yo siendo de Peñarol siempre voy a tener fe y esperanza. Siempre fue bravo, nunca fue fácil para ninguno. Todas las cosas que han conseguido históricamente los equipos uruguayos siempre fue complicado, es una más", expresó el mediapunta.

Al jugador carbonero le gustaría que el partido termine 1-0 a favor de Peñarol, y ante la consulta de qué futbolista querría que convirtiera ese gol, contestó entre risas: "Del que sea, de Diego (Aguirre) igual".

Al enganche le preguntaron si veía que el equipo había empeorado su rendimiento sin él en cancha, y explicó que "es una adaptación", debido a que él "tenía bastantes minutos" y por lo tanto su ausencia "se siente". "Con otros compañeros también se ha sentido mucho, pero siempre lo sacamos adelante juntos", sentenció.