Platense venció a Independiente Santa Fe y se alejó de Peñarol en la Copa Libertadores: así está la tabla de posiciones del Grupo E antes del partido del carbonero

Platense venció 2-1 a Independiente Santa Fe este miércoles en Buenos Aires por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , y se acomodó en los dos primeros lugares de la tabla del Grupo E que comparte con Peñarol y Corinthians , que se enfrentarán este jueves en San Pablo.

En un juego disputado en un colmado estadio Ciudad De Vicente López , Platense se impuso con los goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía , mientras que Franco Fagúndez descontó para el club colombiano.

En su primera participación internacional en Copa Libertadores, el calamar fue mejor que su rival en los primeros minutos con Guido Mainero, Kevin Retamar y Franco Zapiola como ejes en el mediocampo.

En el minuto 17 llegó una jugada que podría haber condicionado el partido porque Iván Gómez fue expulsado por un golpe en el rostro de Hugo Rodallega, pero luego de la revisión del VAR se cambió por tarjeta amarilla.

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En la recta final de esta primera etapa, Platense tuvo tres opciones claras: dos golpes de cabeza de Nicolás Retamar atajados por Andrés Mosquera y un disparo de Franco Zapiola que fue despejado por el portero.

En el segundo tiempo, Platense abrió el marcador a los 57 con un cabezazo cruzado de Tomás Nasif tras un centro de Guido Mainero. Y apenas seis minutos después Mateo Mendía repitió la fórmula tras otro gran envió de Mainero para darle tranquilidad al local.

El técnico uruguayo Pablo Repetto rotó el banquillo del Cardenal y con más empuje que fútbol fue en busca del descuento que llegó en el minuto 94 cuando Franco Fagúndez capitalizó un rebote en el área y logró batir a Matías Borgogno.

Tras esta victoria y la conseguida en Montevideo ante Peñarol, el Calamar escaló a la cima de la clasificación con 6 puntos junto con Corinthians, que este jueves recibirá al carbonero, que cierra la tabla con un punto junto a Independiente Santa Fe.

En la próxima semana, por la cuarta fecha del Grupo E, Platense recibirá a Peñarol en Buenos Aires, mientras Santa Fe será anfitrión de Corinthians.

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FUENTE: Con información de EFE