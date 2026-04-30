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La tremenda doble atajada de Fernando Muslera contra Flamengo que terminó en gol de Estudiantes: mirá el video

Fernando Muslera fue ovacionado por la hinchada de Estudiantes de La Plata, y el golero valoró el cariño de la gente del Pincha tras el encuentro

30 de abril de 2026 9:08 hs
ESPN

Estudiantes de La Plata y Flamengo igualaron 1-1 en Argentina, en el marco de la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores, en donde el arquero uruguayo Fernando Muslera fue ovacionado por su hinchada por una magnífica doble atajada que luego derivó en el gol del empate de Pincha, a través de Guido Carrillo.

El elenco dirigido por el Cacique Medina se quedó con un punto ante el vigente campeón en condición de local, en un encuentro muy parejo en el que el Flamengo controló más la pelota pero Estudiantes también llegó al área rival con peligro en reiteradas ocasiones.

Pese a sufrir la salida de Giorgian De Arrascaeta en una jugada con mala fortuna para el mediocampista uruguayo, a los 17 del primer tiempo Flamengo comenzó ganando con un tanto de Luiz Araújo, luego de un buen desborde de Bruno Henrique por izquierda y un buen centro raso para el autor del gol, que definió con el arco a disposición.

La doble atajada clave de Fernando Muslera

Ya en el segundo tiempo, de lo que pudo ser el 2-0 parcial para el elenco brasilero, terminó en el origen de la jugada de empate de Estudiantes gracias a una tremenda doble atajada de Muslera, que se llevó la ovación de la hinchada del Pincha.

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Samuel Lino se encontró con la pelota en mitad de cancha y con un gran pase bombeado dejó a Bruno Henrique mano a mano con Muslera sobre la izquierda.

El delantero cruzó su remate ante la salida del uruguayo que tapó perfecto el remate, y volvió a achicar rápidamente ya que el rebote le cayó a Araújo dentro del área, y también contuvo el golero.

Doble atajada Muslera
La doble atajada de Fernando Muslera

La doble atajada de Fernando Muslera

En la contra, Guido Carrillo elaboró una muy buena pared con Eric Meza, que desbordó por derecha, tiró un buen centro cabeceado por Facundo Farías, y si bien Agustín Rossi logró atajar, Carrillo, que se había tirado a desviar la pelota, terminó llevándosela de arrastre con la cola, dentro del arco.

Tras la revisión en el VAR, se confirmó que la pelota había ingresado pero durante el chequeo la gente de Estudiantes comenzó a entonar el grito de "uruguayo, uruguayo".

Al término del partido, en la zona mixta, Muslera expresó: "Es la segunda vez que me gritan 'uruguayo uruguayo'. Yo no olvido, el cariño es puro. Cortizo, Iacovich y Borzone son los que me empujan, me pusieron de vuelta en la Selección, les decía: 'vengo a estar más tranquilo y ustedes me hicieron rejuvenecer, ja'".

Declaración Muslera

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