"¡Nos vamos a llevar los tres puntos!": la arenga de Jorge Bava luego del empate 2-2 de Nacional y su decisión de ir por la victoria y no resguardarse pese a tener un jugador menos; mirá el video

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , dio una enérgica charla a sus jugadores luego del empate parcial 2-2 de los tricolores ante Universitario en Lima, partido que luego terminó con triunfo 4-2 de los peruanos por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

La situación se dio a los 72 minutos y se pudo escuchar en la pausa de rehidratación.

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, en el partido ante Universitario

AMDEP4313. LIMA (PERÚ), 29/04/2026.- El entrenador de Nacional, Jorge Bava, reacciona este miércoles, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Universitario y Nacional en el estadio Monumental de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Nacional había comenzado 1-0 arriba en el marcador , a los 35 minutos sufrió la roja de Lucas Rodríguez y luego lo empató Fara, jugador que debió ser expulsado antes que el volante tricolor por una dura patada.

Sebastián Coates, apuntó contra el árbitro de Universitario vs Nacional: dijo que fue "muy prepotente" y detalló la explicación del juez para no expulsar a Caín Fara

Jorge Bava quedó muy molesto con la "dualidad de criterio" del árbitro y dijo que hay "que corregir", el hecho de jugar con 10 por la roja a Lucas Rodríguez en la derrota de Nacional por Copa Libertadores

Luego, en el inicio del segundo tiempo, Universitario se puso 2-1 arriba.

Los tricolores llegaron a la igualdad 2-2 a los 71’ con gol de Maxi Silvera, quien había entrado minutos antes.

“Nos vamos a llevar los tres”

Inmediatamente luego del gol de Silvera, llegó la pausa de rehidratación y se escuchó la arenga de Jorge Bava a sus jugadores.

“No nos vamos a llevar algo, no, nos vamos a llevar los tres (puntos)”, dijo el entrenador.

“A meter pata, a meter huevo. A tener la pelota que se desesperan”, agregó. “Empecemos a circular, no nos apuremos, los vamos a meter adentro del arco y les vamos a ganar”, sostuvo el DT, lo que fue acompañado por un grito de los jugadores.

Nacional's midfielder #23 Lucas Rodriguez reacts after getting a red card during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Universitario and Uruguay's Nacional at the Monumental "U" Marathon stadium in Lima on April 29, 2026. (Photo Lucas Rodríguez de Nacional fue expulsado en el primer tiempo ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

Nacional jugaba con uno menos, luego de hacer un gran esfuerzo, y mantuvo su propuesta de ir a buscar la victoria.

Pero el triunfo se lo quedó Universitario, aprovechando los errores defensivos tricolores, al marcar dos goles a los 81 y 90+1.

La charla de Bava generó debate en las redes, ya que algunos hinchas consideraron que con un jugador menos, tras un gran desgaste físico y de visitante, debería haber cuidado el empate logrado para tratar de asegurarlo y no ir por la victoria.

Lo que dijo Bava tras el partido

Luego del partido, el DT tricolor habló en conferencia de prensa y destacó la "rebeldía" de sus futbolistas.

Nacional's head coach Jorge Bava gestures during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Universitario and Uruguay's Nacional at the Monumental "U" Marathon stadium in Lima on April 29, 2026. (Photo by Connie FRANCE / AFP) Jorge Bava, técnico de Nacional, pidiendo más acción de sus jugadores ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

"Quedé muy conforme con el hecho de que los jugadores supieran jugar con inferioridad numérica, se animaron a jugar y eso habla del carácter de cada uno del plantel. Tendremos que ir a recuperar puntos en Tolima con una estrategia diferente, pero siempre pensando en ganar el partido porque son puntos importantes", señaló.

El hecho de que Nacional jugó dos partidos con un hombre de menos últimamente, dijo que "en el fútbol de hoy en día es vital. Y más en el partido este de Lima, cuando no teníamos que defendernos, sino que debíamos ir a buscar, entonces los riesgos fueron mucho más. Son cosas que tenemos que arreglar. Muchas ventajas que se dieron así y que tenemos que corregir".

Antes del partido, Bava había expresado que iban a ir a buscar el partido para "ganarlo". "De Universitario estamos viendo patrones generales, a la espera de lo que puede pasar con su situación, si mantienen el interinato o si contratan otro técnico", comentó. A pesar de ello, Bava remarcó: "Es un partido que tenemos que ir a buscarlo y ganarlo".