"Nunca jugaste al fútbol": el DT del Cienciano se cruzó con varios periodistas que criticaron a su equipo tras vencer a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo , entrenador argentino del Cienciano de Perú , explotó contra los periodistas en la conferencia de prensa por las preguntas y los cuestionamientos que recibió luego del gran triunfo de su equipo frente al Atlético Mineiro de Brasil por 1-0 , en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana .

El DT no se guardó nada y apuntó directo contra los cronistas presentes en la sala de conferencia. "¡Qué malos que son haciendo preguntas!" , fue una de las freses que disparó Melgarejo, visiblemente molesto por el tenor de las consultas y los cuestionamientos que recibió tras la victoria.

El entrenador arrancó con una chicana: " Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también . Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos".

A lo Palermo: Carlos Vinícius de Gremio, erró tres penales en el mismo partido por el grupo de Montevideo City Torque en Copa Sudamericana; mirá el video

Lejos de calmarse, siguió con ironía ante una pregunta sobre el rendimiento del equipo: "Yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Me dijiste porque Cienciano… Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté", expresó el entrenador argentino.

El enojo de Melgarejo tras el triunfo de Cienciano

Posteriormente le consultaron si el equipo debió golear, pero Melgarejo cortó en seco. "Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar (otro periodista) por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy", declaró.

Ante la insistencia sobre si el equipo debió haber sacado una ventaja mayor y haber marcado más goles, fue tajante: "Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja".

Y remató con una crítica generalizada: "Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar", sentenció.