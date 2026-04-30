Cerro Porteño achicó la cancha para recibir a Palmeiras: el enojo de Abel Ferreira y la respuesta de Ariel Holan

Cerro Porteño y Palmeiras igualaron 1-1 en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , con el dato llamativo que llevó a cabo el equipo de Ariel Holan , ya que achicó 4 metros el ancho de la cancha con la intención de complicar el juego del Verdao, algo que molestó al entrenador Abel Ferreira .

El equipo paraguayo recurrió a una maña para intentar ganarle a Palmeiras , con todo lo que eso conlleva, una estrategia que a Abel Ferreira , el entrenador del equipo brasileño, no le gustó para nada y que Holan defendió posteriormente en conferencia de prensa.

Con el objetivo de dejar menos espacio para que el Verdao pueda desarrollar su juego y hacer un partido mucho más cerrado, desde Cerro Porteño tomaron la decisión de achicar cuatro metros el ancho del campo de juego , recortando dos metros de cada una de las líneas de las bandas, pudiéndose ver la línea original borrada, y pasando así de un ancho de 68 metros a 64, medida mínima que solicita la Conmebol.

Ante este escenario, Ariel Holan planteó un partido cerrado y pragmático, donde salió a jugar con una línea de cinco defensores. Si bien no consiguió quedarse con la victoria, el elenco que dirige el argentino rescató un empate gracias al gol en contra de Carlos Miguel dos Santos Pereira, mientras que para Palmeiras marcó Jhon Arias.

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Ariel Holan respondió al enojo de Abel Ferreira, DT del Palmeiras

"Nunca había visto algo así en mi vida. Es la primera vez que veo algo así. Pero hay que preguntarle a la Conmebol", declaró el entrenador de Palmeiras en la conferencia de prensa.

"¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir". Y sumó, en la misma línea: "Es triste ver esto en el siglo XXI, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza. Casi me sanciona la Conmebol por decir... Hay que tener mucho cuidado", concluyó el DT dos veces campeón de América.

A su vez, el entrenador argentino que lleva solo unas semanas a cargo de Cerro Porteño, brindó su punto de vista sacándole peso al tema: "Las normas son claras con respecto a las medidas mínimas, tanto de largo como de ancho. En América, para todos los participantes de este gran torneo que es la Libertadores son 100 x 64. La cancha de hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que eso no es determinante para el juego", expresó Holan.