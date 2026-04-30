Afectaciones de tránsito por el 1° de mayo: IM anunció cortes y desvíos por el acto oficial del PIT-CNT

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció cortes de tránsito y desvíos en el transporte público debido al acto del 1° de mayo convocado por el PIT-CNT, que se realizará este viernes en la avenida Libertador.

Según informó la división Transporte de la comuna capitalina a través de sus redes sociales, el área afectada abarcará el tramo de Libertador entre Ramón Escobar y Valparaíso. Las restricciones comenzarán en la mañana del viernes y se mantendrán hasta la madrugada del sábado 2 de mayo , una vez finalizado el operativo.

Durante ese período, varias líneas modificarán sus recorridos habituales. Los servicios con destino al Centro — 151, 155, 169, 402 y D5 — desviarán por Avenida de las Leyes, Yaguarón y La Paz/Cerro Largo antes de retomar su itinerario.

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En tanto, las líneas que se dirigen hacia avenida de las Leyes circularán por Libertador, Galicia, Ejido, Miguelete, Hermano Damasceno y Yaguarón.

Como consecuencia de estos desvíos, quedarán fuera de servicio las paradas ubicadas sobre avenida Libertador entre La Paz y Avenida de las Leyes. En su lugar, se habilitarán paradas provisorias sobre Yaguarón.

Recomendaciones para circular

Desde la IM recomendaron a los usuarios del transporte público planificar sus traslados con anticipación y tener en cuenta las modificaciones.

Asimismo, quienes circulen en vehículos particulares deberán prever rutas alternativas, especialmente durante la mañana del viernes, cuando se espera mayor concentración de personas en torno al acto sindical. Las autoridades prevén normalizar la circulación en la madrugada del sábado, una vez despejada la zona.