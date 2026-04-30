Una adolescente de 17 años se encuentra grave luego de ser atropellada por un ómnibus en Flor de Maroñas

Una adolescente de 17 años se encuentra grave tras ser atropellada por un ómnibus en el barrio Flor de Maroñas, en Montevideo, confirmaron desde la empresa de transporte a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el siniestro ocurrió sobre las 06:00 horas de este jueves en Camino Maldonado, entre Osvaldo Cruz y Ombú .

La joven se encontraba cruzando la calle junto a sus padres cuando, en cierto momento, fue embestida por un ómnibus de la línea 405 con destino a Peñarol, perteneciente a la empresa Coetc .

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Tras el impacto, la adolescente quedó atrapada debajo del vehículo mientras que sus padres resultaron ilesos .

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para rescatar a la joven, quien presentaba diversos traumatismos de gravedad. Posteriormente, fue trasladada por una emergencia móvil a un centro médico cercano.

Según informó el consignado medio, el conductor del ómnibus quedó en estado de shock tras el accidente. En ese contexto, algunas personas intentaron agredirlo, lo que motivó que abandonara la unidad y se retirara corriendo, siendo interceptado a pocas calles del lugar por personal policial. Allí fue asistido y trasladado a una seccional.

El hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Al conductor se le practicó una prueba de espirometría que arrojó resultado cero. El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 11.º Turno, que ya dispuso las primeras diligencias del caso.