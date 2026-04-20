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Nuevo accidente fatal en Montevideo: la víctima, una mujer de 70 años, murió atropellada por un ómnibus

Este es el segundo siniestro fatal que tiene lugar en Montevideo este lunes. Más temprano, otra mujer de 70 años murió tras ser embestida por una moto

20 de abril de 2026 14:42 hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Se registró un nuevo accidente de tránsito fatal en Montevideo, esta vez en el barrio La Blanqueada. La víctima fue una mujer de 70 años que murió luego de ser atropellada por un ómnibus.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador, el accidente con consecuencias fatales tuvo lugar en Av. Dámaso A. Larrañaga casi Joanicó.

La víctima se encontraba en una parada de ómnibus cuando, en cierto momento, perdió el equilibrio, cayó a la calle y terminó siendo atropellada por un ómnibus que circulaba por la zona.

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Inicialmente la mujer logró ser trasladada con vida a un centro médico cercano, pero falleció poco después a causa de las heridas sufridas.

El caso está en manos de personal policial y Fiscalía, quienes trabajan en esclarecer los detalles detrás del accidente.

Este es el segundo siniestro fatal ocurrido en Montevideo este lunes. Más temprano otra mujer, también de 70 años, murió tras ser embestida por una moto.

De acuerdo a lo informado por la unidad especializada en circulación de la Intendencia capitalina, Montevideo Tránsito, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Becquer.

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