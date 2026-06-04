Nuevo round de caso penal en el que actuó Ojeda: disputa familiar y empresarial tuvo un imputado por violencia en una audiencia de alto voltaje

El caso por el que fue denunciado el senador y secretario del Partido Colorado, Andrés Ojeda , por actuar como penalista y que encierra una disputa familiar, con denuncias cruzadas por estafa –aun a estudio- y abuso sexual –archivada- tuvo un nuevo capítulo este miércoles con la imputación de uno de ellos por violencia doméstica en concurso formal con un delito de lesiones personales.

En una audiencia de alto voltaje, con momentos tensos y acusaciones entre fiscalía y la defensa del imputado Gonzalo Najul, el juez Emilio Baccelli lo imputó por agredir físicamente a su hermano Julio César Najul, con las medidas cautelares de fijar domicilio así como la prohibición de acercarse o comunicarse con él, por un radio de 150 metros, hasta el 5 de octubre.

Los penalistas Diego Camaño y Rodrigo Martínez afirmaron que lo que relató la fiscal no pasó, mientras ella le pidió al juez Emilio Baccelli que los amonestara y los acusó de filtrar un video a la prensa.

Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

El detrás del caso en el que se denunció actuación de Ojeda: disputa por la comisión de la venta de una empresa de agua y dos fiscales trasladadas

El hecho que motivó la denuncia ocurrió el 1 de marzo pasado en la tienda del Club Nacional de Futbol. Ese día, en el que se jugaba un clásico, se encontraron Gonzalo Najul, que estaba con su hija Sofía, el novio y dos amigos, con su hermano Julio César Najul y su hija Florencia.

Estos últimos, según relató la fiscal Valentina Sánchez en la audiencia, se encontraban en la tienda cuando llegaron los otros y lo agredieron. La fiscal presentó como elementos para pedir la imputación el testimonio del agredido en fiscalía sobre que su hermano lo había lesionado, que se le diagnosticaron “traumatismos corporales”, que fueron constatados por un informe forense y por la historia clínica, además de fotos y videos proporcionados por el club.

La fiscal también pidió la imputación de Sofía Najul quien no pudo comparecer por estar internada. Su defensa dijo que está internada como consecuencia de este incidente.

Camaño y Martínez anunciaron la apelación de la imputación de Gonzalo Najul y ahora tienen un plazo de seis días para presentar el escrito con los fundamentos.

El enfrentamiento de los hermanos Najul obedece a una denuncia de abuso sexual de Gonzalo contra su padre Julio Héctor, su hermano Julio César y su primo Fabián Bellón por abuso sexual a Sofia cuando era adolescente. Esos hechos son negados por ellos y la denuncia fue archivada por la fiscal Alicia Ghione, luego de que les había anunciado un pedido de imputación, lo que motivó una denuncia de Camaño y Martínez y una sanción de Fiscalía de Corte a la fiscal.

Además de que son familia, los Najul tenían un vínculo empresarial ya que desde 2015 eran socios de BTN, una empresa de asesoría financiera que se dedicaba a vender sociedades y que había participado en la venta del supermercado Tienda Inglesa.

Luego del episodio de abuso archivado, con el patrocinio de Ojeda, los Najul denunciaron a Gonzalo Najul junto a sus socios Nicolás Tobler y Eduardo Primavesi por apropiación indebida y los acusaron de quedarse con la comisión de la venta de agua Esencial (Nukil SA). Esa denuncia fue archivada por la fiscal Sylvia Lovesio y ahora será revisada por la fiscal Silvia Porteiro, según supo El Observador accedió a revisar las pruebas.

Andrés Ojeda Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La fiscal Sánchez intentó impedir que El Observador presenciara la audiencia y fundamentó su pedido en “la sensibilidad de la temática”, a lo que el abogado Camaño le refutó que ese no era un argumento válido, que la justicia tenía que ser transparente en casos penales sensibles y de puertas abiertas con la sociedad. El abogado recordó que el Código del Proceso Penal es muy claro sobre la publicidad de las audiencias. El juez Baccelli entendió que no se acreditaban las excepciones que contempla la ley para decretar la reserva de la audiencia.

Las versiones sobre la pelea en la tienda de Nacional

La defensa de Julio Najul, conformada por Joaquín Abal y Santiago Noguera –Ojeda no estuvo presente- dijo que respaldaba el pedido de la fiscal porque cumple con lo que le exige la norma. “Existe un video que expone de forma cruda y directa el nivel de violencia contra las víctimas”, dijo Abal.

Camaño por su parte se opuso al pedido de la fiscal. “Rompe los ojos que los hechos no sucedieron. Najul no tuvo nunca contacto físico con su hermano Julio César. La cruda realidad es que no hay contacto entre Gonzalo y Julio César”, según surge de los videos que "en ningún momento muestran la agresión", dijo.

Camaño aludió al conflicto familiar que lleva cinco años y qué género un quiebre y "ante la más mínima oportunidad de señalar a su hermano, (Julio César) lo hizo".

“La fiscalía relata una secuencia que no sucedió”, reiteró Camaño. Luego afirmó que contrariamente a la versión de la fiscalía, Gonzalo y Sofía estaban en la tienda, junto al novio de Sofía y otros dos amigos que son como de la familia. Luego de que entraran los otros Najul dijo que “estuvieron más de cuatro minutos conviviendo” sin que se suscitara ningún problema. Según esa versión padre e hija estaban arriba, donde se imprimen las camisetas, cuando uno de los amigos le avisó a Gonzalo que había entrado Julio César para que no bajara.

“En determinado momento Julio César se saca la camiseta que se estaba probando. En lugar de ir al probador, lo hace al lado de la puerta frente a 50 personas, momento en el cual Sofía reacciona y le dice: ´Ponete la camiseta desubicado´”. Camaño dijo que lo hizo en “actitud claramente provocativa” porque Sofía es su denunciante por abuso sexual.

Sobre el supuesto momento de la agresión que muestra el video, Camaño sostuvo que Gonzalo levanta la mano pero luego la baja y no lo agrede. Además mostró imágenes tomadas de los videos que mostró al juez en formato ampliado de distintos momentos en los que se ve a los hermanos a corta distancia sin agredirse.

“Este pedido de formalización no puede prosperar”, insistió Camaño. “¿A usted le parece que se puede formalizar al padre de una víctima por no haber agredido a su hermano?”, afirmó en relación al caso e abuso. Apuntó a que "la formalización tiene un poder destructivo inmenso".

La fiscal respondió que si bien en el video “no se ve” el momento en el que le pega, “se lo ve que viene” y fue un momento “muy violento”. "Sofía va contra su prima y el hermano contra su hermano". Agregó que el SEMM constató que recibió un golpe de puño "presentando dolor al tacto". Ese diagnóstico fue confirmado por la historia clínica, repitió Sánchez.

Abal cuestionó a Camaño por querer llevar el caso hacia el abuso, denuncia que está archivada y dijo que era "injusto" que calificara a su cliente de “agresor sexual”. Además apuntó a que la prueba que quiso introducir no es propia de esta etapa sino que lo será en la etapa del juicio oral. El CPP establece que para imputar la fiscalía no debe probar el delito sino que debe presentar un relato veraz y “razonable”, como se dijo en esta audiencia.

Por eso ante varias menciones de la defensa a los hechos y a pruebas, Baccelli afirmó: “No voy a hacer una audiencia probatoria”.

A su turno Camaño insistió en que “nada de lo que dice la fiscalía que pasó, pasó” y las capturas de video en las que se amparó para decir que Gonzalo se venía no muestran la agresión. No hay punto ciego, retrucó a la fiscal

Su codefensor Rodrigo Martínez aclaró que Julio César salió del Parque Central y fue el SEMM, mientras estaba allí escribió su versión y “jamás" dijo que Gonzalo le pegó. "Tenía la oportunidad de decirlo y no lo dijo. Los traumatismos se los atribuye a otra persona que no está acá misteriosamente”, dijo en relación al novio de Sofía.

Abal refutó y recordó la conmoción que causó la agresión en Julio César, “después de haber visto a la hija (Florencia) tirada en el piso y que le patearan la cabeza. Acá hay una agresión que sucedió”, reiteró.

Antes de resolver el juez le preguntó a la fiscal si había analizado la posibilidad de que otra persona hubiera agredido a la víctima pero la fiscal dijo que no lo había considerado.

Finalmente el juez admitió la formalización de la investigación en el entendido de que “existen elementos objetivos suficientes”, existió un encuentro entre víctima e imputado, la víctima resultó lesionada. Le dijo a la defensa que las otras posibilidades se podrán analizar en otra etapa, no en esta.

Camaño y Martínez plantearon que apelarán esa sentencia y que si bien tenía la esperanza de que el juez le diera al tema "un cauce de legalidad al fallo", irán al tribunal de apelaciones convencidos de que les darán la razón.

Otro debate ocurrió cuando la fiscal Sánchez anunció que pediría medidas cautelares que incluirían prohibición de acercamiento por un radio de 1.000 metros y la colocación de una tobillera electrónica.

La defensa de Gonzalo Najul puso el grito en el cielo y fundamentó que dos juezas de familia especializada ante las que denunció a su hermano (Julia Staricco y Ana Fuentes) habían descartado el uso de la tobillera por considerar que no aplicaba la ley 17.514 e insistió que "no hay ningún riesgo que prevenir" porque no hubo agresión. Además argumentó que viven a dos cuadras y una tobillera le limitaría la movilidad.

Al juez le pareció razonable el planteo y medió entre defensa y fiscalía para que sólo se le impusiera la prohibición de acercamiento, bajo advertencia de que si no se cumple se podrán revisar las medidas.

En ese momento Gonzalo Najul pidió la palabra y dijo hace cinco años tuvo que hacer una denuncia "lamentablemente por el caso de abuso sexual" de su hija. "Yo he tenido cinco audiencias como estas donde no ha pasado nada, yo tengo tratamiento psiquiátrico y psicológico, yo le juré a mis hijos que yo no lo iba a tocar. Yo le juro por mis hijos que yo no lo toqué, es la tercera denuncia falsa que me hacen (...) yo no me acerqué a mi hermano".

Fuego cruzado entre la fiscal y la defensa

Durante toda la audiencia existió tensión entre la fiscal Sánchez y la defensa del imputado, lo que se notó en varias miradas cortantes de la fiscal, en aclaraciones y correcciones que le hicieron los defensores y en acusaciones mutuas de faltarse el respeto. En un momento la fiscal les dijo que llevaba rato "aguantanto una audiencia con tanta parodia" y les ordenó que no le hablaran "arriba" cuando ella exponía.

Sobre el final de la audiencia Sánchez le pidió al juez que apercibiera a la defensa "por su conducta" y los acusó de haber filtrado información de la carpeta a la prensa. Concretamente la fiscal admitió estar muy molesta porque Eduardo Preve publicó en su cuenta de X un video poniendo en duda la agresión y cuestionando que ella pidiera la formalización de Gonzalo Najul.

Camaño le respondió que esa afirmación "bordeaba la difamación" y que no le iba a permitir esa acusación.

"No va a ser la primera vez que denuncien a una fiscal", respondió Sánchez en alusión a que en este mismo caso denunciaron a Ghione. Los defensores le retrucaron que tampoco sería la primera vez que se sancionaba a una fiscal por una inconducta.

Camaño le respondió: "Es una falta de respeto que usted piense que yo lo puede haber hecho, y que lo diga en una audiencia y más que pida un apercibimiento. Usted es una fiscal que tiene poder de hacer esto que hace hoy, pedir una formalización sin ver bien el video y sin que la persona haya tocado a su hermano".

"Ay, por favor", se quejó la fiscal.

El juez Baccelli le respondió que no iba a hacer "ningún apercibimiento". "Entiendo que usted pueda tener suspicacias pero no puedo relacionar una cosa con la otra y está dentro de las reglas de juego", dijo para aclarar que las defensas o los imputados pueden acceder a la prensa para dar a conocer sus versiones.

De todos modos, Baccelli le dijo a las partes que el tipo de información que se divulga "puede generar daños, más allá de la motivación, hay que valorar cuales pueden ser sus consecuencias".