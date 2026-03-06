Fiscalía de Corte sancionó con 7 días de suspensión a Alicia Ghione por su actuación en caso de abuso sexual y recurrió ante el MEC

Una de las dos denuncias administrativas que enfrentaba la fiscal Alicia Ghione en Fiscalía de Corte, que se transformó en sumario, terminó con la imposición de una sanción, al considerar que cometió una falta leve, por su actuación en una investigación por abuso sexual intrafamiliar.

Se trata del caso Najul, en el cual la víctima había denunciado abuso sexual cuando era niña y adolescente, por parte de su abuelo, su tío y un primo.

En una conversación telefónica que Ghione mantuvo con uno de los abogados de la víctima, Diego Camaño, el 1 de junio de 2023, le comunicó que iba a “formalizar a los tres de una”. Sin embargo, 20 días después archivó el caso y se lo comunicó a la víctima a través de un SMS “sin haberla citado ni darle ninguna explicación”, como recomiendan las normas en estos casos.

La denuncia ante la Fiscalía de Corte fue presentada días después de esa conversación por Camaño y Rodrigo Martínez, abogados de la víctima, y en ella cuestionaban el procedimiento por el que Ghione archivó el caso. Afirmaron que la conducta de la fiscal “ha generado un daño a la víctima (que se encontraba en un grave estado de vulnerabilidad) y un descrédito a la imagen de la Administración”.

Durante un año estuvieron en un cruce administrativo con Ghione ya que la fiscal negaba los hechos y cuando le daban vista de los argumentos de los abogados los rechazaba, hasta que Camaño y Martínez decidieron presentar la grabación que había hecho la familia de la denunciante ya que Camaño la había puesto en altavoz, en la que se demostraba que la fiscal les había mentido.

La conversación de Ghione con Camaño, que también fue divulgada por el programa Así nos va de radio Carve, ocurrió el 1 de junio de 2023 y en ella la fiscal aseguraba que iba a “formalizar a los tres de una”, en relación al abuelo paterno, al tío paterno y al primo de la víctima, quienes tenían como defensores a Homero Guerrero y Laura Robatto, casualmente los abogados del exsenador Gustavo Penadés, quiénes también denunciaron a la fiscal por su actuación en ese caso.

En otro momento del diálogo, la fiscal le dijo a Camaño que se tiene “fe” para ir a juicio y ganarlo.

Alicia Ghione-Najul

Alicia Ghione 1

En abril de 2025 la fiscalía de Corte decidió iniciar un sumario a Ghione por el caso Najul y al finalizar la instrucción se concluyó que la fiscal incurrió en una falta en su proceder. De todos modos, Jurídica consideró que se trató de una falta leve y por eso se le aplicó una sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones durante 7 días.

La ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación (Ley N° 19483) determina que “la comprobación de faltas leves ameritará las sanciones de amonestación, apercibimiento con anotación en el legajo personal del funcionario o suspensión hasta por diez días”.

Ghione no cumplió la sanción porque está con licencia médica por salud mental desde julio, pocos meses después de que se le inició el sumario, y decidió recurrirla ante el Ministerio de Educación y Cultura. Si no se le diera la razón podría incluso presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), agotadas las vías administrativas.

La ley indica que para analizar la sanción a imponer se debe tener en cuenta el deber funcional violentado, el grado en que se haya vulnerado la normativa aplicable, la gravedad de los daños causados, el descrédito para la imagen pública de la Administración, la jerarquía del funcionario, el grado de afectación del servicio, entre otras circunstancias.

Novedades de la investigación sobre su actuación en caso Penadés

En ese caso los abogados de Penadés y la abogada de Sebastián Mauvezin, Rossana Gavazzo, acusaron a Ghione de haber omitido denunciar e investigar delitos que tenían como víctima a menores, de los que estaba en conocimiento y de entorpecer el sistema de justicia penal.

Concretamente, cuando lograron acceder al celular de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del caso del exsenador, encontraron contenido pornográfico de dos menores de 12 años que realizaban en cámara actos de naturaleza sexual, hecho que no había sido denunciado por Ghione.

En ese caso la fiscalía de Corte decidió que al tratarse de posibles delitos se investigaran directamente por los fiscales competentes y derivó la denuncia sobre el contenido del celular de Mastropierro al fiscal de Delitos Sexuales Maximiliano Sosa, para que indague la conducta del dueño del teléfono.

El Observador consultó esta semana al fiscal Sosa sobre el estado de situación de esa investigación e informó, a través de la oficina de Comunicación de la Fiscalía de Corte, que sigue investigando y que al tratarse de una investigación preliminar es reservada.

Por otra parte, la denuncia sobre la actuación de Ghione en el caso recayó en el fiscal de flagrancia Diego Pérez pero finalmente se la derivó al fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, quien tiene competencia sobre ilícitos cometidos por funcionarios públicos.

La investigación ha avanzado y ha tomado otro cauce, ya que Ghione ha insistido en que no vio el contenido del celular de Mastropierro porque se centró únicamente en el contenido relacionado al caso que investigaba que era el del exsenador.

Al no poder avanzar en esa línea la indagatoria cambió de rumbo, luego de que la fiscal que lleva ahora el caso, Isabel Ithurralde, le denunciara a Rodríguez, que Ghione le entregó información reservada de la causa a uno de los condenados a los que llevaría al juicio como testigo.

Le entregó al policía Federico Rodríguez, condenado por la trama, los discos duros de los celulares de Penadés, Mauvezin y de Carlos Taroco, el exdirector de Inteligencia carcelaria condenado por realizar una investigación paralela para el exsenador. El propio Rodríguez declaró que lo llamó un día a su despacho fuera de hora, cuando no había nadie más y le entregó los materiales, sin hacerle firmar ningún papel, con el objetivo de que se preparara para declarar en el juicio.

Otro hecho que se sumó a la indagatoria fue que la fiscal Sandra Fleitas, quien condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Yamandú Orsi, reveló presiones de la fiscal Ghione. Al declarar citada por su colega Rodríguez, Fleitas relató tres conversaciones que tuvo con Ghione en la que quería saber sobre Romina Celeste Papasso y dijo que le “sorprendió” que le mandó una intimación por vía judicial para que no hablara de nada relacionado al caso Penadés.

Por esos hechos y otros, la investigación que está próxima a un pronunciamiento, gira en torno a delitos como revelación de secreto o abuso de funciones aunque no se sabe si el fiscal pedirá la imputación de su colega o el archivo.