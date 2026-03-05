Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / VIDEO

"¿Vas a pagar vos?" y "te la voy a romper toda": cuidacoches apedreó una camioneta en reclamo de dinero en Parque Rodó

El agresor es un hombre de 34 años con seis antecedentes penales; dijo estar "descompensado" cuando fue detenido por la Policía

5 de marzo 2026 - 16:55hs
El momento en el que el cuidacoches apedrea la camioneta



La Policía de Montevideo investiga una denuncia presentada luego de que un cuidacoches del Parque Rodó apedreara una camioneta estacionada en Maggiolo y Benito Nardone.

El video de la agesión se viralizó en redes sociales. En él se ve al hombre a los gritos y tomando piedras de la calle para tirarle a la camioneta.

"¡A vos no te importa lo que yo haga!", se escucha que le grita a una mujer que se acercó para pedirle que se detuviera. "El que va a pagar con cárcel voy a ser yo, no vas a ser vos, amiga".

"Te la voy a romper toda a la camioneta", se le escucha gritar también y preguntar a otra persona: "¿Vas a pagar vos?".

La Jefatura de Policía de Montevideo señaló en un comunicado que el hombre dijo estar "descompensado" al momento de ser detenido por la Policía, por lo que fue derivado a un centro asistencial.

Se trata de un hombre de 34 años con seis antecedentes penales, según lo detallado por las autoridades.

Por otra parte, la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno investiga el caso y ordenó el relevamiento de las cámaras de videovigilancia.

