"No es algo que tengamos como prioridad", dijo Bergara sobre posibilidad de prohibir cuidacoches en Montevideo
En Montevideo hay 627 personas registradas como "cuidadores de vehículos" ante el gobierno departamental
27 de febrero 2026 - 15:50hs
Curso para cuidacoches realizado en 2017
Fotos: Gaston Britos / FocoUy
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aseguró que la posibilidad de prohibir la actividad de cuidacoches en la capital no es algo que su administración tenga como "prioridad" para tomar una decisión.
"Lo discutiremos seguramente, pero no es algo que hoy tengamos como prioridad sobre la mesa para tomar una decisión al respecto", respondió el intendente en una rueda de prensa consignada por Telenoche.
"El argumento es prácticamente un poco la solicitud de los vecinos, ordenar un poco", argumentó el gobernante del Partido Nacional.
Bergara, por su parte, sostuvo que los problemas que se puedan dar con los cuidacoches son, "en todo caso", un tema de "fiscalización", pero que "no pasa por la prohibición".
En Montevideo hay hoy, según datos de la Intendencia de Montevideo a los que accedió El Observador, 627 personas registradas como "cuidadores de vehículos".
La actividad de estas personas se reguló a través de un protocolo promulgado en enero de 2019, durante la administración de Daniel Martínez.
Desde entonces, la Unidad de Cuidadores de Vehículos otorga "permisos revocables a personas interesadas en el cuidado de vehículos en la vía pública".
Según la intendencia, hay "inspecciones aleatorias" que fiscalizan que los cuidacoches registrados estén en el lugar y el horario de trabajo asignado.
La comuna también recordó que hay mecanismos para denunciar a cuidacoches y, al menos en el caso de los registrados, hay sanciones establecidas.
De esta manera, los ciudadanos pueden denunciar problemas con cuidacoches de manera presencial o a través del correo electrónico "[email protected]".
Una vez que la intendencia recibe una denuncia, contacta al cuidacoches para que pueda hacer sus descargos. Y en caso de que se constate una falta, se pueden aplicar una serie de sanciones, que van desde observaciones, suspensiones o la baja definitiva de esa persona del registro.
Requisitos para registrarse como cuidacoches en Montevideo
Además, hay algunos requisitos establecidos para aquellas personas que quieran registrarse como cuidacoches ante la Intendencia de Montevideo.
Los interesados deben presentar un certificado de antecedentes judiciales, cédula de identidad y carnet de salud vigente.
Si la persona tiene antecedentes judiciales recientes, de hace menos de tres años, entonces la Dirección Nacional del Liberado puede otorgar un informe técnico.
"Los Permisarios eligen el o los lugares donde van a cuidar (hasta un máximo de 3 lugares). Las jornadas diarias no pueden exceder las 12 horas", señaló la intendencia.