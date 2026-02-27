Combustibles: proyecciones anticipan baja en los precios de la nafta y el gasoil para marzo

En las próximas horas, el Poder Ejecutivo definirá los precios que regirán para los combustibles desde el domingo 1º de marzo de 2026, en lo que será la segunda actualización del año bajo la metodología bimestral vigente.

Las cifras del bimestre enero-febrero, comparadas con las del bimestre noviembre-diciembre, muestran que los precios internacionales de referencia se abarataron tanto para la nafta como para el gasoil.

Esta información surge de los datos mensuales que publica la Ursea en su informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) , que toma como referencia la evolución de los valores en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos.

En el período analizado, el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— se redujo en promedio 3,2% respecto al bimestre anterior, según datos procesados por El Observador. En el caso del gasoil común, la baja fue del 4,8 %.

Proyección de precios para marzo

Considerando estas variaciones, se estima que la nafta Súper 95 bajaría unos $ 0,70 por litro aproximadamente, sobre un precio actual de $ 77,79. El gasoil 50-S podría reducirse cerca de $ 1,5 por litro, desde los $ 48,9 vigentes.

Esto, según estimaciones de El Observador, considerando el precio de referencia, el factor de estabilización o sobreprecio ($ 1,2 por litro), los impuestos y el supuesto de que el resto de los componentes de la cadena —como fletes y bonificaciones— se mantengan sin cambios (su paramétrica de ajuste no es pública).

Los valores mencionados en esta nota son una aproximación basada en las tendencias del mercado internacional de los últimos dos meses y tienen en cuenta variables centrales como la dinámica diaria de los precios en dólares en Estados Unidos y la evolución del tipo de cambio a nivel local.