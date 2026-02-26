Lustemberg aseguró que toma "agua de OSE con un filtro": Ambiente, Salud Pública y OSE se reúnen por nivel de trihalometanos detectado

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , aseguró que toma "agua de OSE con un filtro" , luego de conocerse que los trihalometanos estaban por encima del máximo permitido en Montevideo durante las últimas semanas.

Un informe de la OSE recapituló que "el valor aceptable para la normativa vigente es ≤1" , pero que este se estaba excediendo en la capital y que "esta situación podrá mantenerse hasta tanto se registren precipitaciones significativas en la cuenca del río Santa Lucía ".

La secretaria de Estado fue consultada este jueves por los valores registrados por la empresa pública. "Hemos pedido información y en este momento hay una reunión " en la que participan la Dirección General de Salud de su ministerio, la OSE y el Ministerio de Ambiente .

AGUA POTABLE "Sucia y con olor a podrido": usuarios denuncian calidad de agua de OSE pese a comunicado oficial del ente

Lustemberg agregó que no va a dar más información de esta reunión "hasta que no tenga las conclusiones adecuadas" , dijo en una rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

El informe de la empresa que provee agua potable afirmó que algunas variables que pueden generar incrementos de trihalometanos son la temperatura del agua, concentraciones de materia orgánica y de bromuros en la fuente, el pH del agua o dosis de cloro.

"En enero de 2026, debido a la falta de precipitaciones y para resguardar las reservas de agua, se aumentó el caudal de bombeo del trasvase desde agua abajo de la presa en Aguas Corrientes. Esto generó un aumento de la concentración de Bromuros en el agua bruta, obteniéndose valores de THM en red desde 1,1 a 1,5 en 4 muestras de 5 analizadas, entre el 1° y el 9 de enero de 2026", según explica el informe.

A mediados de enero, debido a un "evento de color aparente provocado por aumento de Materia Orgánica y Manganeso en la cuenca, al aumentar la dosificación de cloro en la usina y en la red (aumento de Cloro Libre en el sistema), se generó un aumento en los índices de THM, detectándose el 27/1 en un punto de la red, un valor máximo de 2,2".

Además, "en febrero de 2026 se aumenta el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de la presa Aguas Corrientes para mantener las reservas de agua dulce en Paso Severino. Esto genera un aumento de Bromuros en el agua bruta, generándose compuestos bromados por efecto de la desinfección, obteniendo actualmente valores del índice de THM por encima del valor máximo permitido".

"Siempre nos preocupa cualquier cosa que nos puede poner en riesgo", dijo la ministra, quien agregó que desde su cartera se rigen "por las pautas de la Organización Mundial de Salud (OMS) en cuanto a la potabilidad que pueda tener el agua".

El mismo informe de la OSE recapitula las recomendaciones de la OMS el agua potable, que según detalla "establecen que se debe dar prioridad a garantizar que la desinfección nunca se vea comprometida".

"Cuando las circunstancias requieran elegir entre cumplir con las pautas microbiológicas o con las pautas para subproductos de desinfección, la calidad microbiológica siempre debe prevalecer", afirma el escrito.

Qué son los trihalometanos y el recuerdo de la crisis hídrica del 2023

Paso Severino durante la crisis hídrica de mediados del 2023 Paso Severino durante la crisis hídrica de mediados del 2023 Foto: Daniel Stonek

Los trihalometanos son "compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro y se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua, como ser materia orgánica o bromuros", explica OSE.

A mediados de 2023, la zona metropolitana del Uruguay enfrentó una crisis hídrica que provocó que los niveles de reservas alcanzaron niveles mínimos históricos. Esto obligo que OSE debiera recurrir a otras fuentes de agua más saladas, que provocaron un aumento –primero– de los niveles de sodio y cloruros, pero luego también de otros elementos, como los trihalometanos.

Por ese entonces, el Ministerio de Salud Pública del gobierno de Luis Lacalle Pou autorizó a OSE aumentó el índice permitido de este elemento de 1 a 5. Los especialistas consultados por El Observador aseguraron que a largo plazo es perjudicial para la salud estar expuesto a los trihalometanos.

La actual vicepresidenta de la República y por ese entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había comunicado en una conferencia de prensa que extenderían la entrega de agua en las policlínicas municipales a "todas las embarazas" que se atienden allí "tengan o no presión arterial".

Cosse había citado un informe que le entregó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República a pedido de la comuna, pero duranta la lectura del texto se emocionó al punto de "casi llorar", como ella mismo lo calificó. Este hecho le generó las críticas de dirigentes que por entonces estaban en el oficialismo.