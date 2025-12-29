Dólar
/ Nacional / SALUD PÚBLICA

Lustemberg defendió cambios en devolución del Fonasa: "Ningún país" que tiene cobertura universal de salud "devuelve"

La ministra de Salud Pública aseguró que el Sistema Nacional Integrado de Salud "precisa de más recursos"

29 de diciembre 2025 - 18:58hs
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg

Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió los cambios que promovió el gobierno de Yamandú Orsi sobre el cálculo de las devoluciones de Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que implicarán que a partir de setiembre de 2027 un grupo de personas que las recibía deje de hacerlo.

"En ningún país, ninguno, que tiene un sistema nacional integrado, con cobertura universal, como creemos nosotros, con un Fondo Nacional de Recursos (FNR), que cubre patologías y fármacos de alto precio, se devuelve", señaló la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en una rueda de prensa desde Salto, donde ASSE inauguró un nuevo tomógrafo.

Aseguró también que su "responsabilidad" como ministra era "garantizar la máxima calidad" de atención de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que "precisa de más recursos".

"Tenemos cerca de 300 prestaciones que no están incluidas y esto ya lleva años", lamentó. Y definió al SNIS como un "sistema que es solidario" y que, con estos cambios, se tendrán "más recursos" para que "más personas tengan mejor calidad de vida".

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ajuste se centra en la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del SNIS, un indicador clave que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.

Para la cartera, los cambios son una corrección metodológica que busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, sostuvo que el ajuste no tiene un objetivo fiscal y que la reducción de devoluciones, estimada entre US$ 70 y US$ 80 millones, cubre solo una parte menor del déficit del Fonasa, que hoy se financia con rentas generales.

Temas:

Fonasa Yamandú Orsi Cristina Lustemberg Ministra de Salud Pública

