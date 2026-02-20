Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

MONTEVIDEO

Mujer de 51 años murió luego de ser atropellada por un ómnibus en Avenida 8 de Octubre: había cruzado habilitada por el semáforo

El conductor del ómnibus dio resultado negativo en la espirometría, mientras que, por otro lado, la Policía Científica realizó el relevamiento de la escena

20 de febrero 2026 - 19:33hs
Cruce de la Avenida 8 de Octubre y Teófilo Collazo

Cruce de la Avenida 8 de Octubre y Teófilo Collazo

Archivo de Google Street View

Una mujer de 51 años murió este viernes a raíz de las lesiones que sufrió luego de ser atropellada el miércoles por un ómnibus en la Avenida 8 de Octubre de Montevideo.

La víctima cruzó habilitada la avenida por el semáforo de la intersección con la calle Teófilo Collazo, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo. Allí fue embestida por el ómnibus, mientras transitaba junto a otra persona.

La mujer fue asistida en el lugar, entre los barrios Villa Española y Maroñas, y luego llevada a un centro asistencial con diagnóstico de politraumatismos graves.

Desde la Policía aseguraron que serán incorporados a la investigación los testimonios recabados en el lugar y las filmaciones de las cámaras del ministerio.

El conductor del ómnibus dio resultado negativo en la espirometría, mientras que por otro lado la Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Un hombre en situación de calle de 41 años fue herido en el brazo con un cuchillo tras una discusión con otro hombre por la disputa de la zona de cuidacoches en el barrio de Pocitos, durante la tarde del jueves.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce entre Avenida Rivera y Obligado, lugar donde la Policía encontró a la víctima herida en el brazo derecho y lo trasladó hasta el Hospital de Clínicas. En el centro de salud, se reportó que la herida no revestía gravedad.

La víctima, quien tiene antecedentes penales, contó a las autoridades que fue lastimado en el hombro luego de una discusión por la zona en la que operan los cuidacoches. El agresor sacó el cuchillo desde dentro de su ropa, según el relato de quien fue hospitalizado.

La Fiscalía de de Flagrancia de 16º Turno solamente se dio por enterada del caso, "debido a que la víctima no desea instancia sobre los hechos", informó la Policía de Montevideo en un comunicado.

