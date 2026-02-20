Así se juega la fecha 3 del Torneo Apertura: días, horarios, canchas y árbitros

Este viernes 20 de febrero comenzará la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará desde esta jornada hasta el domingo 22 de febrero.
La fecha empezará a las 18:45 del viernes con el partido entre Cerro y Liverpool en el Tróccoli. A las 21:30 completarán la jornada Defensor Sporting y Cerro Largo en el Franzini.
El sábado jugará Nacional, que viajará a Durazno para enfrentarse a Progreso, a las 20:30. Antes jugarán Danubio vs Racing y Albion vs Boston River.
Peñarol cerrará la jornada del domingo, contra Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo a las 20:30. Wanderers contra Montevideo City Torque y Juventud de las Piedras contra Central Español también se enfrentarán ese día.