Así se juega la fecha 3 del Torneo Apertura: días, horarios, canchas y árbitros

Nacional visitará a Progreso en el Landoni de Durazno FOTO: L. Carreño

Este viernes 20 de febrero comenzará la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará desde esta jornada hasta el domingo 22 de febrero.

La fecha empezará a las 18:45 del viernes con el partido entre Cerro y Liverpool en el Tróccoli. A las 21:30 completarán la jornada Defensor Sporting y Cerro Largo en el Franzini.

El sábado jugará Nacional, que viajará a Durazno para enfrentarse a Progreso, a las 20:30. Antes jugarán Danubio vs Racing y Albion vs Boston River.

Peñarol cerrará la jornada del domingo, contra Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo a las 20:30. Wanderers contra Montevideo City Torque y Juventud de las Piedras contra Central Español también se enfrentarán ese día.

Días, horarios, canchas y árbitros de la tercera fecha del Torneo Apertura DÍA HORA PARTIDO CANCHA ÁRBITRO ASISTENTES CUARTO ÁRBITRO VAR Viernes 20 de febrero 18:45 Cerro vs Liverpool Tróccoli Federico Arman Carlos Barreiro y Julián Pérez Federico Modernell Yimmy Álvarez y Daniel Fedorczuk Viernes 20 de febrero 21:30 Defensor Sporting vs Cerro Largo Franzini Kevin Fontes Héctor Bergaló y Luis Lassaga Andrés Martínez Leodán González y Andrés Cunha Sábado 21 de febrero 09:45 Racing vs Danubio Roberto Esteban Ostojich Mathías Muniz y Federico Piccardo Augusto Olmos Christian Ferreyra y Santiago Fernández Sábado 21 de febrero 17:00 Boston River vs Albion Campeones Olímpicos (Florida) Daniel Rodríguez Andrés Nievas y Agustín de Armas Jonathan de León Leodán González y Richard Trinidad Sábado 21 de febrero 20:30 Progreso vs Nacional Landoni (Durazno) Gustavo Tejera Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio Eduardo Varela Andrés Cunha y Yimmy Álvarez Domingo 22 de febrero 09:45 Wanderers vs Montevideo City Torque Viera Bruno Sacarello Martín Soppi y Gustavo Márquez Lisboa Lucas Andrade Diego Dunajec y Christian Ferreyra Domingo 22 de febrero 17:00 Juventud de Las Piedras vs Central Español Parque Artigas Felipe Vikonis Agustín Berisso y Pablo Álvez Santiago Motta Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro Domingo 22 de febrero 20:30 Peñarol vs Deportivo Maldonado Campeón del Siglo Javier Feres Horacio Ferreiro y Javier Irazoqui Anahí Fernández Antonio García y Richard Trinidad Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura Embed