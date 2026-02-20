Dólar
RUTAS DE AMÉRICA

Rutas de América: Alejandro Quilci ganó en un ajustado sprint con Pablo Bonilla y Anderson Maldonado mantiene la malla líder a falta de dos etapas

El ciclista argentino se impuso en un ajustado sprint; Anderson Maldonado sigue al frente de la general

20 de febrero 2026 - 12:59hs
Llegada de Rutas de América en Rocha

Llegada de Rutas de América en Rocha

El podio de la etapa en Rocha

El podio de la etapa en Rocha

El podio en Rocha con todos los líderes

El podio en Rocha con todos los líderes

Alejandro Quilci, de Alas Rojas de Santa Lucía, se quedó con la victoria de la quinta etapa de Rutas de América, que este viernes unió las ciudades de Minas y Rocha en un recorrido de 150 kilómetros.

El ciclista argentino se impuso en un ajustado sprint con Pablo Bonilla, de Náutico de Boca de Cufré, quien quedó segundo, mientras que tercero fue Lucas Gaday de Dolores Cycles.

El podio de la etapa en Rocha
El podio de la etapa en Rocha

El podio de la etapa en Rocha

La definición en Rocha tuvo a un grupo de cuatro ciclistas, con Roderyck Asconeguy completando los puestos de vanguardia, que se escaparon y definieron la llegada.

Los resultados de la quinta etapa:

Anderson Maldonado, Ignacio Maldonado y Sergio Fredes en el podio en el Salto del Penitente
RUTAS DE AMÉRICA

Los hermanos Maldonado fueron los mejores en el Salto del Penitente: Anderson ganó y sigue líder de Rutas de América y Nacho fue segundo

Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América
CICLISMO

¿Dónde y cuándo llega Rutas de América a Montevideo? Mirá los detalles de la última y definitoria etapa

Anderson Maldonado sigue líder

La diferencia de la cuarteta no alcanzó para mover la clasificación general, en la que sigue como líder Anderson Maldonado, de Náutico.

Anderson Maldonado
Anderson Maldonado ganó en el Salto del Penitente y sigue líder en Rutas de América

Anderson Maldonado ganó en el Salto del Penitente y sigue líder en Rutas de América

Lo sigue su compañero de equipo, Pablo Bonilla, a 12 segundos, mientras que tercero está Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, a 44 segundos.

El podio en Rocha con todos los líderes
El podio en Rocha con todos los líderes

El podio en Rocha con todos los líderes

La 54ª edición de Rutas de América llega a su definición con las dos últimas etapas: Rocha – Maldonado este sábado y Maldonado – Montevideo este domingo, día en el que se conocerá al nuevo ganador.

Así está la clasificación general tras la quinta etapa:

Temas:

Rutas de América Rocha Minas

