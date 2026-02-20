Rutas de América: Alejandro Quilci ganó en un ajustado sprint con Pablo Bonilla y Anderson Maldonado mantiene la malla líder a falta de dos etapas

El podio en Rocha con todos los líderes

Alejandro Quilci , de Alas Rojas de Santa Lucía, se quedó con la victoria de la quinta etapa de Rutas de América , que este viernes unió las ciudades de Minas y Rocha en un recorrido de 150 kilómetros.

El ciclista argentino se impuso en un ajustado sprint con Pablo Bonilla , de Náutico de Boca de Cufré, quien quedó segundo, mientras que tercero fue Lucas Gaday de Dolores Cycles.

La definición en Rocha tuvo a un grupo de cuatro ciclistas, con Roderyck Asconeguy completando los puestos de vanguardia, que se escaparon y definieron la llegada.

Los resultados de la quinta etapa:

La diferencia de la cuarteta no alcanzó para mover la clasificación general, en la que sigue como líder Anderson Maldonado, de Náutico.

Lo sigue su compañero de equipo, Pablo Bonilla, a 12 segundos, mientras que tercero está Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, a 44 segundos.

La 54ª edición de Rutas de América llega a su definición con las dos últimas etapas: Rocha – Maldonado este sábado y Maldonado – Montevideo este domingo, día en el que se conocerá al nuevo ganador.

Así está la clasificación general tras la quinta etapa: