Rutas de América: Alejandro Quilci ganó en un ajustado sprint con Pablo Bonilla y Anderson Maldonado mantiene la malla líder a falta de dos etapas

Alejandro Quilci, de Alas Rojas de Santa Lucía, se quedó con la victoria de la quinta etapa de Rutas de América, que este viernes unió las ciudades de Minas y Rocha en un recorrido de 150 kilómetros.
El ciclista argentino se impuso en un ajustado sprint con Pablo Bonilla, de Náutico de Boca de Cufré, quien quedó segundo, mientras que tercero fue Lucas Gaday de Dolores Cycles.
La definición en Rocha tuvo a un grupo de cuatro ciclistas, con Roderyck Asconeguy completando los puestos de vanguardia, que se escaparon y definieron la llegada.
Los resultados de la quinta etapa:
Anderson Maldonado sigue líder
La diferencia de la cuarteta no alcanzó para mover la clasificación general, en la que sigue como líder Anderson Maldonado, de Náutico.
Lo sigue su compañero de equipo, Pablo Bonilla, a 12 segundos, mientras que tercero está Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, a 44 segundos.
La 54ª edición de Rutas de América llega a su definición con las dos últimas etapas: Rocha – Maldonado este sábado y Maldonado – Montevideo este domingo, día en el que se conocerá al nuevo ganador.
Así está la clasificación general tras la quinta etapa: