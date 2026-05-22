Ministerio del Interior ratificó operativo de seguridad para Peñarol vs Corinthians y afirmó que no recibió denuncias de hinchas heridos

El Ministerio del Interior emitió un nuevo comunicado por los incidentes registrados entre hinchas aurinegros y policías al finalizar el partido entre Peñarol y Corinthians por la Copa Libertadores que se disputó el jueves a la noche en el Campeón del Siglo.

La cartera ratificó lo planificado para el operativo de seguridad , luego de mantener varias reuniones a lo largo del día con las jerarquías policiales, representantes del club mirasol y del fútbol en general . Además, el ministerio resaltó que no recibió denuncias formales de hinchas heridos , mientras que sí registró a cuatro policías lesionados que debieron recibir asistencia y dos caballos que también sufrieron "cortes superficiales" .

Según Interior, en una reunión previa al partido, realizada el miércoles 20 de mayo, se había acordado con los anfitriones del encuentro, además de la Conmebol y otros actores , que la parcialidad local —de Peñarol— saldría después de la de Corinthians y así se comunicó por los altoparlantes del estadio .

La dura crítica de Ignacio Ruglio al operativo policial en el Campeón del Siglo tras los incidentes, y el enojo de los hinchas de Peñarol en las redes sociales

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"Se indicó que la parcialidad visitante debía evacuar el recinto en primer lugar, mientras que la locataria debería aguardar la evacuación, lo que comenzó a implementarse tal como estaba planificado ", señala el comunicado de la cartera de seguridad.

Varios hinchas de Peñarol que estaban presentes en el estadio —algunos de ellos que criticaron el operativo en redes sociales— sostienen que la comunicación por altoparlantes no se produjo (o escuchó) como señala el ministerio.

Incidentes Campeón del Siglo Peñarol vs Corinthians Incidentes Campeón del Siglo Peñarol vs Corinthians Foto: captura redes sociales

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, criticó el operativo y dijo que en reuniones con las autoridades había discutido este asunto para intentar que la hinchada visitante saliera después. "Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Los visitantes siempre esperan", consideró Ruglio en diálogo con Sport 890.

Y se preguntó cuál es el sentido de tener a 40 mil personas "encerradas en el estadio". "Está mal. Es muy extraño lo que pasó ayer. Tiraron gas lacrimógeno para adentro del estadio. Mojaron a personas que no estaban haciendo nada en pleno invierno", dijo.

¿Qué desencadenó los incidentes, según Interior? Luego de ratificar el operativo, en el comunicado el Ministerio del Interior señaló que se empezó a registrar un "desorden generalizado" en la tribuna Cataldi, con "ataques hacia la Policía".

"En consecuencia, el personal policial debió actuar para reestablecer el orden, utilizando el equipamiento propio de su función", sostuvo el ministerio.

Al mismo tiempo que sucedía el "desorden generalizado" en la Cataldi, se registraron disturbios en la tribuna Damiani, donde hinchas dañaron tejidos perimetrales que "también requirieron la intervención policial".

"No se registraron altercados o incidentes en las restantes tribunas, ni en las inmediaciones del lugar, así como tampoco denuncias formales de los parciales", subrayó el ministerio, que evaluará las "actuaciones" y determinará "eventuales responsabilidades".