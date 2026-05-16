La ventaja química: cómo Uruguay se adelantó a los análogos de fentanilo con su estrategia de legislación genérica

En inglés se le dice " whack-a-mole ". En español, la traducción es algo como "golpea al topo", "el juego del topo" o "el mata topos". Es un juego de arcade clásico inventado en los años 70. Consiste en una superficie con varios agujeros de los que salen topos de plástico de forma aleatoria y rápida. El objetivo es golpearlos con un mazo de goma antes de que se escondan.

Esa es la expresión que usó Rahul Gupta , director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca , para referirse a los intentos del gobierno americano de regular los precursores del fentanilo , en una entrevista con Reuters. Es que cuando las autoridades restringen una sustancia química, los proveedores y traficantes simplemente cambian a otra .

Gran parte del tráfico de fentanilo ilícito depende de sustancias químicas conocidas como “ precursores ”, que son los " ingredientes esenciales" de la droga. La base de la estructura es un compuesto llamado " piperidina ", que es lo que siempre está presente. El resto de los componentes son, justamente, los precursores. Y son estos los que se combinan mediante reacciones químicas para producir fentanilo o análogos.

En Estados Unidos, la legislación principal que opera tradicionalmente bajo el modelo de "sustancia por sustancia" (individualizada) es la Controlled Substances Act (CSA) o Ley de Sustancias Controladas de 1970. A grandes rasgos, se basa en incluir cada droga de forma específica en una lista (llamada Schedule).

Tanto es así que, según la investigación de Reuters, muchos vendedores han dejado de ofrecer precursores “inmediatos” (las sustancias químicas más fáciles de convertir en fentanilo y que están sujetas a los controles más estrictos). En vez, venden los ingredientes que se utilizan para crear los precursores inmediatos. Son pre-precursores.

Pero, para sumar a la complejidad, muchas de las mismas sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo también son clave para industrias que van desde perfumes y productos farmacéuticos, hasta caucho.

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A diferencia de los modelos que persiguen cada nueva sustancia de forma individual, Uruguay optó por controlar familias químicas enteras. “En eso está Uruguay a la vanguardia”, afirma la responsable del laboratorio químico-toxicológico de la Dirección de Drogas del Ministerio del Interior, que por razones de seguridad prefirió que su nombre no sea divulgado.

En Uruguay, entonces, la legislación es distinta. Uno de los blindajes legislativos que tiene el país contra la amenaza de los opioides sintéticos se fundamenta en una arquitectura regulatoria diseñada para anticiparse a la innovación química de los narcotraficantes.

A través del Decreto 361/018 de 29 de octubre de 2018, Uruguay incursionó en el uso de grupos genéricos como estrategia para contener la creciente aparición de nuevas sustancias psicoactivas con gran poder adictivo, pasibles de abuso y que no cuentan con información científica que avale su uso medico y posibles efectos a nivel toxicológico

En resumen, la Ley 17.016 (Art. 2) le da al Poder Ejecutivo la potestad de actualizar las listas, y son los Decretos reglamentarios (como el 338/019 o el 198/025) los que en su articulado aplican explícitamente la regla de controlar los "grupos genéricos".

La piedra angular de esta estrategia es una legislación de control de sustancias que opera por grupos genéricos, un enfoque que neutraliza la táctica de crear análogos moleculares para eludir las prohibiciones.

La lógica es simple y contundente: “los narcotraficantes siempre están buscando utilizar o un nuevo precursor que no esté controlado o un análogo de fentanilo u otro opioide sintético que no esté bajo control y que tengan los mismos efectos. Entonces, la química orgánica es muy amplia y podemos cambiar los sustituyentes que tenemos por otras sustancias. La legislación por grupos genéricos es lo que permite eso”, dice la responsable del laboratorio.

Este control por estructura genérica define una "columna vertebral" molecular y prohíbe todas sus posibles variaciones. En términos prácticos, cualquier análogo del fentanilo, incluso uno recién sintetizado y desconocido hasta el momento, ya se considera ilegal si comparte la estructura química base definida en la ley.

“Es una muy buena ventaja, poder de alguna manera anteponernos ante la aparición de esas sustancias que todavía no tienen una prevalencia en nuestro país. En el sur, en eso Uruguay está un paso adelante”, subraya la experta del laboratorio químico-toxicológico.

El enfoque uruguayo contrasta fuertemente con el paradigma de “sustancia por sustancia” que ha caracterizado a la normativa estadounidense. Ese modelo obliga a las autoridades a un ciclo reactivo y lento: identificar un nuevo compuesto, estudiarlo y someterlo a un largo proceso administrativo y político para añadirlo a las listas de control.

“Estados Unidos, tiene una normativa que es bastante estructurada, porque ellos controlan sustancia a sustancia. Y, para ellos, integrar una sustancia, pasar una sustancia a control, implica a nivel político una cantidad de cosas”, explica. La consecuencia directa es la creación de vacíos legales que el narcotráfico aprovecha.

“Se producen sustancias análogas al fentanilo, con los mismos efectos, pero no están controladas. Entonces, al momento de la incautación van al juicio y dicen, ‘bueno, pero ¿es exactamente esta?’. ‘No, no es’”, explica, ilustrando la parálisis judicial que puede generar una legislación demasiado específica.

La normativa uruguaya fue pensada, en cambio, para contener una flexibilidad intrínseca. La ley establece que las listas de sustancias controladas “son flexibles y pueden agregarse o moverse”, según explica la responsable del laboratorio.

Esto permite a la autoridad competente actualizar el control administrativo con agilidad, basándose en la inteligencia nacional o las directrices de organismos internacionales, como cuando el cannabis fue reclasificado a nivel global.

Para que esta proactividad regulatoria no sea solo teórica, debe estar apoyada por un sistema de monitoreo constante. Esa es la función del Sistema de Alerta Temprana (SAT) sobre drogas, una herramienta de vigilancia gestionada por la Junta Nacional de Drogas y el Instituto Técnico Forense. El SAT actúa como el radar de Uruguay, analizando muestras de incautaciones, residuos y casos de intoxicaciones para identificar la posible aparición de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) en el mercado local.

El sistema de alerta actúa como un mecanismo de verificación que, hasta ahora, confirma la ausencia de análogos del fentanilo en el circuito ilegal. Si en algún momento detectara un compuesto nuevo que lograra eludir la definición genérica existente, la flexibilidad de la normativa permitiría ajustar el control legal de forma rápida para cerrar cualquier brecha.

Este escudo legal se complementa con un control riguroso sobre la cadena de suministro farmacéutica, cerrando otra vía de posible desvío. El fentanilo de uso médico, indispensable en procedimientos quirúrgicos y tratamiento del dolor, es importado y distribuido bajo una estricta supervisión estatal. Según Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología y estudios en la materia drogas, “el fentanilo se usa legalmente en espacios quirúrgicos. Está controlado. Y hasta el momento no se ha presentado ningún problema al respecto”.

Aunque se han conocido casos puntuales de desvíos desde hospitales, policlínicas y transportistas, este tipo de controles minimiza uno de los principales riesgos que catalizaron la crisis en Estados Unidos. “Siempre se ha dicho que, por ejemplo en Estados Unidos, es un problema la administración de medicamentos legales en la sociedad. En Uruguay siempre se ha dicho que ese mecanismo está muy controlado y que es muy difícil. Hay algún caso, pero es muy difícil que haya un problema relacionado con eso”, concluye Tenenbaum.

La adopción de una legislación por grupos genéricos ha otorgado al país una ventaja fundamental, neutralizando la capacidad de los productores de drogas sintéticas para evadir la ley mediante la innovación molecular. Este enfoque, respaldado por un Sistema de Alerta Temprana y un control robusto del circuito legal, constituye un blindaje normativo.