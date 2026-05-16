Fuerte rebote en el precio de la carne ovina y leve baja para la lana

El cordero no solo alcanzó un promedio de US$ 6,05 por kilo carcasa en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el lunes pasado, sino que consolida la trayectoria al alza con una suba de 4% en los promedios de INAC actualizados el miércoles.

Saltó desde US$ 5,91 a US$ 6,16 por kilo, con demanda firme de la industria y muy poco volumen de oferta.

La oveja acompaña con una suba de 21 centavos desde US$ 5,09 a US$ 5,30 cruzando por primera vez los US$ 5 por kilo y alcanzando nuevos máximos históricos para los lanares en todas las categorías.

En mayo empezó una nueva era para la ganadería uruguaya

Muy firme el ganado gordo, se equilibra la reposición y el precio de exportación marca nuevo récord

Es que en los mercados internacionales la carne ovina, que venía de seis semanas de baja y un tibio repunte la semana pasada, dio un salto a US$ 6.124 por tonelada en los últimos 30 días móviles.

exportación de carne ovina

Este cambio de trayectoria fue impulsado por un precio semanal de US$ 7.110 /ton. según la referencia semanal del Instituto Nacional de Carnes (INAC) del 2 al 9 de mayo, con mayor peso de Brasil entre los destinos.

Brasil, el principal mercado en volumen con el 31% del total exportado, paga por encima del promedio: US$ 9.570 por tonelada de carne con hueso.

Los países del Golfo Pérsico que representan el 29% de los embarques e mueven entre US$ 5 mil y US$ 6 mil por tonelada y China compra carcasas a un promedio de US$ 4.560 ton. con el 18% de los envíos.

En lo que va de mayo sigue sin aparecer Israel como destino, que muestra el mayor promedio de precio en el año: US$ 10.820 por tonelada.

faena ovina

En la comparación interanual el aumento general de precio es de 31% con una caída de volumen exportado del 23%, en sintonía con la reducción de la faena de lanares que retrocede 24% respecto a 2025.

En la última semana la actividad frigorífica registró un repunte frente a los muy bajos registros de la semana anterior.

Mercado lanero con poca oferta en el final de la zafra

En Uruguay los negocios en el mercado lanero están muy tranquilos hace varias semanas, con muy poca oferta remanente en el final de una zafra 2025/26 que se caracterizó por la comercialización fluida y a precios muy superiores a los de años anteriores, entre 60% y 80% más según el rango de finuras.

El mercado australiano operó con ligeras bajas en los remates de la última semana a pesar de que la oferta se redujo a 29.705 fardos, el menor volumen desde noviembre del año pasado.

lana

El indicador IME cerró en US$ 13,58 por kilo base limpia con una corrección de 0,7%.

Los ajustes se concentraron en las lanas Merino finas en función de la menor calidad de la oferta colocada en los remates mientras que en el segmento de lanas cruza y Corriedale de entre 26 y 28 micras se registraron subas de entre 2% y 4% que moderaron la reducción del indicador general.

Cuando faltan pocas semanas para cerrar la temporada 2025/26 en Australia se llevan vendidos unos 49 mil fardos menos que en la zafra anterior, con ingresos de US$ 2.287 millones que representan un incremento de 24% en la facturación del sector.