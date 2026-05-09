Altos precios de lana y carne ovina estimulan la retención de ovejas de cría

Los datos actualizados del stock ganadero en 2025 corrigieron al alza en 46.666 cabezas el número de ovinos en el país respecto a la cifra preliminar de setiembre de 2025. Los 4.799.066 lanares contabilizados representan el mínimo histórico para una majada que descendió 11,5% desde 2024 con una reducción de 621.595 animales que se hace notoria en la reducción de la oferta de ovinos para faena.

En abril la faena ovina no llegó a las 20 mil cabezas y según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) fue la menor en exactamente 10 años, desde el piso de 15.807 animales en abril de 2016.

El precio de la carne ovina lleva siete semanas a la baja y el de la lana se equilibra

En comparación a abril de 2025 se registró una fuerte contracción de 44% en la actividad y en el primer cuatrimestre la reducción es de 25%, desde 260 mil a 167 mil animales. Con poca oferta de animales y precios de exportación elevados los corderos llegaron a un promedio récord de US$ 6 por kilo según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y las ovejas se acercan a US$ 5 por kilo.

Retención “real” de ovejas de cría

“Dentro de la baja de faena sorprende el menor porcentaje de faena de ovejas que lleva a pensar que esas ovejas están en el campo, siendo encarneradas”, sostuvo el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Alfredo Fros, instituto que está cumpliendo 60 años.

“Teníamos evidencia de mucha gente invirtiendo en hembras y pagándolas bien, también en carneros; llegaron a faltar hembras en la última zafra de reproductores lo que habla de una retención real”, dijo Fros en Tiempo de Cambio de Radio Rural. El stock de ovejas de cría fue corregido a 2.661.372 desde 2.633.261 del preliminar, unas 28 mil más.

precio del cordero

“Esperamos un repunte del número de ovinos para el próximo año, hay que salvar en la parición todos los corderos que se pueda y lograr ese punto de inflexión”, dijo el titular del SUL.

Los precios de la lana son estimulantes: el doble que el año pasado en lanas medias y gruesas e incrementos de 60% y 70% en los valores de las lanas finas de 21 micras y menos que aceleraron la zafra comercial 2025/26.

Lana: poca oferta con valores firmes

En el mercado local de lana los negocios se aceleraron por la demanda sostenida y los valores destacados, al punto que desde hace varias semanas solo se realizan operaciones puntuales con muy poca lana aun en manos de los productores.

En Australia se mantiene la firmeza de valores, con una fuerte influencia de la conversión a dólares de la moneda local en la última semana que se tradujo en resultados mixtos: en dólares australianos el Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 11 centavos a AU 18,86 por kilo base limpia mientras que en dólares estadounidenses el IME trepó 15 centavos hasta US$ 13,67, nuevo máximo para la zafra actual y desde abril de 2019.

precio lana

La cotización del dólar australiano superó los 72 centavos de dólar estadounidense por primera vez desde 2022, afirmándose tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de subir la tasa de interés esta semana, junto con una depreciación del dólar estadounidense.

El ajuste fue mayor en las lanas Merino que en los lotes Corriedale y cruza que se afirmaron respecto a la semana anterior y puso un piso a la baja del índice general.

La tónica alcista del mercado “se mantiene intacta” y la competencia entre compradores sigue siendo selectiva. Se colocó el 92,7% de la oferta, algo menos a las semanas anteriores a pesar de un recorte en la oferta, que bajará aún más la semana próxima.

Exportación: ajuste de precios y volúmenes

La tonelada de carne ovina exportada registró un fuerte retroceso de precio en abril, pasando desde niveles récord sobre US$ 7.000 por tonelada a US$ 5.674, manteniéndose en niveles históricamente altos y con expectativas de un repunte cuando se reactive la demanda de Israel, el mercado que paga precios más altos por la carne ovina con hueso.

exportación carne ovina

El volumen enviado al exterior mostró una retracción interanual de 25%.

Al igual que en carne vacuna, China fue el principal destino por amplio margen. Tuvo una participación de 42% sobre el total exportado y multiplicó por seis la operativa de abril de 2025.

Brasil fue el segundo mercado en volumen y en abril regresaron destinos de Medio Oriente que habían desaparecido en marzo por la guerra entre EEUU e Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, y Qatar, que en conjunto sumaron 224 toneladas. En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 3.484 toneladas a un valor promedio récord de US$ 6.648: un descenso de 29% en volumen y un salto de 30% en valor frente a un año atrás.