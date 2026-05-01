El precio de la carne ovina lleva siete semanas a la baja y el de la lana se equilibra

En los últimos 30 días móviles la carne ovina exportada promedió US$ 5.591 por tonelada , notoriamente por debajo del pico alcanzado a principios de marzo , cuando superó los US$ 7.200, en una caída notoria que genera preocupación en los actores de la cadena agroindustrial del lanar .

En la última semana el precio provisorio se situó en US$ 6.017, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El ánimo en el campo por el nivel de la suba del gasoil: "Un palazo a la producción"

Volatilidad en un mercado de granos nervioso por una guerra que se estira y subas valiosas para Uruguay

En lo que va de abril ha habido un resurgimiento de China como destino . Los envíos a ese destino suman 274 toneladas, más que duplicando los embarques en todo marzo, y en más de seis veces el registro de abril del año pasado.

A Brasil se llevan exportadas 103 toneladas; Israel, la Unión Europea y Rusia no figuran como destinos en lo que va del mes, como sí lo venían haciendo en meses anteriores, mientras que volvieron al mercado destinos de Medio Oriente que se vieron afectados al comienzo de la guerra entre Irán y Estados Unidos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar.

Contexto

En lo que va del año, Uruguay lleva exportadas 3.452 toneladas de carne ovina (una caída interanual de 27%), por un valor promedio de US$ 6.649, un 30% más que los US$ 5.134 promedio de un año atrás.

Corderos firmes en US$ 6 por kilo

En lanares para faena la oferta sigue siendo muy limitada y los precios se mantienen en niveles históricos y estables respecto a la semana pasada, ralentizando el ritmo de suba que traían.

La colocación es fluida en el eje de US$ 6 por kilo para los corderos y las ovejas se negocian entre US$ 4,80 y US$ 4,90 sin limitaciones de entradas ni penalizaciones por carcasas superiores a 24 kilos.

Faena en bajos niveles

La faena ovina se redujo a menos de la mitad respecto a la semana anterior con solo 4.092 cabezas entre el 19 y el 25 de abril, que llevó el parcial del mes a 17.130 lanares, 32% menos que en el mismo periodo de 2025.

En la composición de la faena se registró un aumento de las ovejas desde 35% a 40% respecto a la semana anterior, mientras que los corderos se redujeron de 49% a 45% y los borregos de 12% a 6% del total.

El acumulado anual muestra una caída de 23% en el volumen de faena hasta 164.315 cabezas con una reducción mayor entre las ovejas que en los corderos, aunque la caída mayor es entre los borregos: 34% en el año y 74% en abril.

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Mercado de lana estable en máximos desde 2019

El mercado lanero operó con fluctuaciones por la incidencia del tipo de cambio esta semana en Australia.

El debilitamiento de la moneda local se reflejó en resultados mixtos: subió dos centavos hasta AU 18,97 por kilo base limpia y en dólares el indicador IME ajustó seis centavos a US$ 13,52.

En términos generales los precios se mantuvieron estables en el techo de valores desde 2019 con una corrección de 0,44% en dólares respecto a la semana anterior.

Más allá del promedio, presionado por la cautela para convalidar nuevas subas en las lanas más finas, los valores subieron hasta 4% en el sector de lanas Cruza y Corriedale de 28 micras que cruzaron los US$ 5 por kilo base limpia en los remates australianos.

Ha sido una zafra muy rápida, con buenos valores que aceleró las ventas y el remanente es mínimo de cara a una esquila que se espera sea similar a la pasada en volumen de producción.

En China la industria sigue convalidando valores para abastecerse de lanas en el corto plazo y con pocas compras a futuro.

Las propuestas de precios futuros tienen descuentos importantes que la oferta no convalida, señaló el exportador Djalma Puppo en Radio Rural.

Los topistas chinos están con una operación de márgenes ajustados y no se hacen compras a futuro con los valores de hoy si bien las estimaciones de oferta no anticipan un incremento de oferta expresivo que redunde en una baja de precios.

La situación general en Uruguay es compartida con los grandes productores del mundo: oferta limitada y sin expectativas de crecimiento.