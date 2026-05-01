Volatilidad en un mercado de granos nervioso por una guerra que se estira y subas valiosas para Uruguay

La guerra en Medio Oriente cumplió dos meses y no se le ven perspectivas de finalización, mientras Estados Unidos e Irán apuestan a que el bloqueo del Estrecho de Ormuz debilite la posición del adversario , en un escenario que incide en el mercado de granos .

El precio del petróleo llegó a escalar hasta US$ 125 por barril el jueves 30 en el caso del Brent y al cierre de esta edición corrigió a US$ 110 por barril, un precio que sigue presionando al alza a las oleaginosas y principalmente a los aceites.

El aceite de soja trepó a US$ 1.643 por tonelada y al cierre del jueves la soja en la posición julio del mercado de Chicago subía US$ 6 en la semana a US$ 439 por tonelada.

Apicultores en zafra agridulce, preocupados por mortandad de abejas y expectantes por el acuerdo Mercosur-UE

MGAP difundió a productores y veterinarios un video para realizar el despacho de tropa digital obligatorio

En el mercado local se convalidan precios de US$ 407 por tonelada de soja a medida que empieza a cobrar ritmo una cosecha que dejará una producción de unos dos millones de toneladas, casi la mitad que el año pasado, tras el impacto adverso de la sequía del verano.

Desde el 1° de enero subió US$ 46 (+12%) por tonelada y es el precio más alto en más de un año para una campaña de soja de rendimiento modesto, lo que dejará en muchos casos pérdidas para los agricultores.

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Las lluvias sobre las fechas de cosecha generaban temor por daños, pero el impacto fue menor al esperado y la calidad se mantiene en niveles aceptables.

El promedio nacional es difícil de precisar dado lo desparejo de la adversidad, pero Barraca Erro lo estima entre 1.600 y 1.700 kilos por hectárea.

China está profundizando los controles a los embarques de granos para el cumplimiento de sus estrictas exigencias en materia de malezas y agroquímicos.

En ese sentido, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recordó que el uso de Paraquat como desecante está prohibido en soja y advirtió que “su aplicación en este cultivo constituye un desvío de uso del herbicida, lo que puede generar residuos en los granos cosechados y comprometer la inocuidad y los mercados de exportación”.

Mercado de granos: colza cruzó los US$ 530

El incremento del petróleo afirmó la cotización de la colza en el mercado Matif de París, donde cruzó los US$ 600 y avanzó US$ 20 por tonelada en la semana.

En el caso de Uruguay se mantiene la firme tendencia de suba y los valores llegaron a US$ 531 por tonelada de colza este jueves 30, entre US$ 25 y US$ 30 por encima de lo presupuestado.

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Se está llegando a la fecha óptima de siembra de colza al mismo tiempo que avanza la cosecha de soja, lo que permite ir sembrando las colzas invernales inmediatamente detrás en condiciones de implantación que se presentan favorables.

El esperado plan comercial de carinata anunciado este jueves consolida la diversificación de la siembra de invierno con un cultivo que el año pasado alcanzó 35 mil hectáreas y puede captar precios superiores a los de la colza, con un rendimiento similar de 1.800 kilos por hectárea, que hoy sería de US$ 580 por tonelada: la referencia es un descuento de US$ 25 respecto a la cotización de la colza de mayo 2027 en el mercado Matif de París.

El trigo consolida la suba en abril

El trigo en las últimas tres semanas de abril consolida una suba de 10%, más de US$ 25 por tonelada en la posición diciembre de Chicago por las preocupaciones de corto plazo sobre los cultivos en Estados Unidos que dan señales de deterioro por la extendida sequía y presionan los precios al alza.

El jueves 30 cerró a US$ 247 por tonelada de trigo.

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En el mediano plazo, para la próxima siembra se espera una reducción del área que recortará la oferta si bien los stocks se mantienen en niveles altos y la demanda se vigorizó por el trigo estadounidense.

"Las ventas aumentaron un 75% respecto de la semana anterior y notablemente en la comparación con el promedio de las cuatro semanas anteriores", destacó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Arroz: 92% de cosecha

La cosecha de arroz alcanzó un 92% de avance en una semana de condiciones favorables para las labores con calidades que se mantienen en buenos niveles y rendimientos de chacra que “continúan siendo satisfactorios” según la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

El precio en Brasil se estabilizó sobre US$ 12,50 por bolsa después de varias semanas de modestas subas para alejarse del piso de US$ 9,90 a principios de año.