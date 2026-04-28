MGAP difundió a productores y veterinarios un video para realizar el despacho de tropa digital obligatorio

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recordó a los productores que el despacho de tropa digital será obligatorio desde el sábado 2 de mayo y, para despejar dudas sobre ese procedimiento, difundió un video (verlo más adelante) dirigido a ganaderos, profesionales veterinarios y otros actores involucrados en esa gestión de campo .

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La gestión, se explicó a El Observador, tiene relación directa con la necesidad de solucionar uno de los problemas más relevantes que hay en la agroindustria ganadera , la aparición de residuos de garrapaticidas en carnes exportadas , lo que supone un riesgo sanitario y también para el normal acceso a los mercados del principal producto exportado desde Uruguay.

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La herramienta permite a los veterinarios crear y gestionar los despachos de tropa para movimientos de vacunos (que así lo requieran) de forma más ágil y directa, eliminando la necesidad de presentar y sellar formularios en papel.

El despacho de tropa digital, herramienta desarrollada por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) de la mencionada Secretaría de Estado, permite gestionar los despachos de forma electrónica, integrando la intervención del veterinario y el control previo al embarque.

El sistema ya se encuentra operativo y sustituye el uso de documentación en papel, facilitando la planificación y mejorando el control sanitario de los movimientos.

Para saber si un movimiento requiere despacho, se encuentra disponible un simulador de uso libre.

Desde el MGAP se recomienda a los productores y veterinarios comenzar a utilizar la herramienta y ajustar su operativa con anticipación.

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MGAP señaló cinco temas a considerar

El despacho de tropa deberá estar correctamente emitido por un veterinario particular antes de iniciar el traslado de animales. Al realizar la solicitud de preembarque se debe indicar el número de despacho de tropa digital vigente a asociar al movimiento. Cada despacho registrado en el sistema cuenta con una validez definida por la autoridad sanitaria, en función del tratamiento aplicado, es responsabilidad del productor y del veterinario verificar que el movimiento se realice dentro de dicho plazo. Una vez vencido el despacho no podrá utilizarse y deberá generarse uno nuevo repitiendo el tratamiento de los animales. Ante imprevistos se aplicarán los mecanismos previstos por la autoridad sanitaria, los cuales serán gestionados exclusivamente por los funcionarios competentes, en las oficinas regionales de todo el país.

Requisitos

Con relación a los requisitos para el uso de la herramiente, hay que contar con Usuario gub.uy con nivel de seguridad intermedio; contar con usuario operador veterinario habilitado en el SNIG; y contar con la acreditación vigente correspondiente.

Indicaciones para productores y veterinarios