La máquina uruguaya de leche sigue mandando cada vez más materia prima a la industria

Durante marzo la producción de leche y su remisión a los complejos industriales en Uruguay alcanzó un volumen mayor al de ese mes del año anterior , con base en el análisis estadístico mensual que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Se registró un crecimiento en el volumen mensual y, además, también aumentó el acumulado en 2026 y creció el total de la remisión durante el último año móvil, se informó.

El aumento de la remisión en marzo es el octavo consecutivo considerando que desde agosto este indicador viene mejorando .

Por qué en un momento desafiante para las empresas del agro tiene tanto valor el uso de los APR

Es el mejor registro, además, para ese mes en toda la historia.

Inale señaló remisiones de leche al alza

En marzo de 2026 el ingreso de esa materia prima (de remitentes y leche propia) en las plantas aumentó 11,3% con relación al mismo mes de 2025, totalizando 154,3 millones.

Si la comparación es del trimestre inicial de 2026 con enero-marzo de 2025 hubo un incremento de 8,4% y un total de 470 millones de litros.

Tomando en cuenta el lapso abril 2025-mayo 2026, es decir el último año móvil, la remisión creció 9,9% a 2.248 millones de litros comparando con el mismo anterior.

El dato

La remisión de marzo de 2026 es la mayor en la historia para ese mes, superando el récord que se había alcanzado en 2021 con 143,3 millones de litros.

Subas también con base en el traslado de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando marzo de 2026 con ese mes de 2025 hay un crecimiento de 13,6% al alcanzar los 12,5 millones de kilos de grasa + proteína.

En la comparación de enero-marzo de este año y el pasado hay un incremento de 10,4% para un acumulado de 37,2 millones de kilos.

El último año móvil da cuenta de 175,2 millones de kilos de sólidos, un 11,3% más que en igual lapso de 12 meses previo.

El dato

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2025 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Marzo 2026: 4,21%

Marzo 2025: 4,08%

Todo 2025: 3,96% (1% más que en todo 2024)

Contenido de proteína

Marzo 2026: 3,68%

Marzo 2025: 3,64%

Todo 2025: 3,58% (1% más que en todo 2024)

Últimas 10 campañas anuales

En 2025 se remitieron 2.212 millones de litros + 8,4% sobre 2024

En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).