Una "rara avis" en Uruguay: necesitar más inflación después de décadas de pelear para bajarla

La inflación en Uruguay llegó en marzo a su nivel más bajo de los últimos 70 años , pero lo que podría tomarse como un logro se convirtió en una complicación. El dato mensual perforó el piso de la meta oficial y trajo una “rara avis ”: la necesidad de que la suba de precios se acelere.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,41% en marzo y colocó a la inflación interanual en 2,94% . El dato se alejó de la meta de 4,5% anual fijada por las autoridades y salió del rango de tolerancia en el que estaba, establecido entre 3% y 6% , por primera vez en los últimos 33 meses.

El indicador también generó otro dato estadístico: la inflación había llegado a su nivel más bajo desde 1956 .

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Uruguay tuvo el mayor pico inflacionario en junio de 1968, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. En ese momentos se produjeron fuertes devaluaciones que llevaron el precio del dólar de 99 a 250 pesos. Una crónica escrita por Miguel Arregui para El Observador señala que esos saltos bruscos de la moneda también licuaron los salarios públicos y las jubilaciones. El resultado fue que la inflación anualizada a junio de 1968 llegó a 182,9%, su mayor registro histórico.

La decisión por la que optó el gobierno para revertirlo fue aplicar un plan de congelamiento de precios y salarios. El artículo explica que pese a la drasticidad, la medida no alcanzó a restablecer la confianza del público, y las reservas internacionales del recientemente fundado Banco Central siguieron cayendo, en razón de lo cual el gobierno devaluó nuevamente a principios de abril.

El segundo pico histórico se produjo en enero de 1991, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En ese mes, la inflación anualizada llegó a 133,4%, mientras en paralelo la administración llevaba adelante un severo ajuste fiscal.

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En esas épocas era difícil imaginar un escenario como el actual. Una nota de El Observador publicada en marzo pasado mencionó que el recorrido inflacionario representaba no sólo un hito estadístico, sino un punto de inflexión en la trayectoria del país, al tratarse del menor registro desde mediados del siglo pasado. Añadió que para las autoridades económicas representaba una ganancia de credibilidad de la política monetaria y una señal de que el régimen de metas de inflación estaba funcionando.

Sin embargo, el escenario de baja inflación comenzaba a plantear algunos desafíos. El principal fue que la desaceleración de los precios comenzó a producirse antes de lo previsto por las autoridades económicas que tenían una política orientada en torno al 4,5%. Además, un indicador por debajo de las estimaciones podría profundizar un enfriamiento de la actividad económica, con eventuales impactos en el empleo, en un contexto en el que muchos convenios salariales tienen como referencia el 4,5% anual.

Tras décadas de lidiar con datos adversos había llegado una “rara avis”: una inflación por debajo del nivel de equilibrio.

Esta semana, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, se refirió al tema y expuso que la inflación ubicada en niveles históricamente bajos ayuda a que Uruguay deje de encarecerse, protege el poder adquisitivo de las personas y la competitividad de las empresas.

20250324 Guillermo Tolosa asume como el nuevo presidente del Banco Central, BCU. Guillermo Tolosa, presidente del BCU. Foto: Inés Guimaraens

“En principio es saludable que la sociedad se vaya familiarizando con niveles de inflación alineados con los estándares internacionales. Sin embargo, no es el objetivo del Banco Central que se mantenga en estos niveles con anterioridad a un eventual cambio de la meta inflacionaria”, dijo.

Tolosa indicó que la política monetaria tiene instrumentos para tomar decisiones cuando la evidencia lo justifica.

“Nuestro objetivo hoy es inequívoco: llevar la inflación de vuelta al 4,5% y mantenerla en ese entorno. Cada decisión que tomemos está calibrada para cumplir con ese mandato”, afirmó el presidente del BCU.

Sin decirlo, mostró una realidad: se necesita que la suba de precios se acelere, algo inédito en la historia de Uruguay. El dato de abril, que se conocerá en los próximos días, mostrará si eso comienza a ocurrir.