Gabriel Oddone consideró que hablar de "estatización" de las AFAP es una "exageración" y dijo que no habrá "ninguna confiscación"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , aseguró que no habrá "ninguna confiscación de fondos" de las AFAP ni "posibilidad" de que esos fondos sean utilizados "para otro fin que no sea servir a las jubilaciones".

"Las cuentas individuales se mantienen. Aquí no hay ninguna confiscación de fondos , no hay ninguna derivación o posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir a las jubilaciones", aseguró Oddone en una entrevista con En Perspectiva.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que se desatara la polémica en el sistema político , luego de que el PIT-CNT destacara en una Mesa Representativa reciente haber alcanzado un acuerdo en la Comisión del Diálogo Social varios acuerdos con el gobierno en distintos puntos referidos a la seguridad social .

Entre ellos, una " desvinculación de las AFAP de la administración directa " y un " cambio en la edad de retiro ".

Sin embargo, la comisión todavía no concluyó el informe final con las conclusiones del diálogo, que será puesto a consideración en un Consejo de Ministros el martes que viene.

Los acuerdos señalados por la central sindical fueron suficientes para que dirigentes de la oposición criticaran los planteos y para que la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) apuntaran a una "estatización", al entender que, de aplicarse los cambios sugeridos, se avanzaría en un traslado de una actividad privada a un "ámbito estatal monopólico".

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Aunque Oddone reconoció que en su reciente visita a Washington que el tema de los cambios al sistema previsional fue el principal motivo de consulta de inversores y organismos multilaterales, consideró que hay una "sobrerreacción" respecto a este tema.

"Lo mejor que podemos hacer todos los actores es poner la pelota contra el piso, en el sentido de no sobrerreaccionar. Tengo la sensación de que, en las últimas horas, el nivel de soberreacción que he registrado —solamente en mi teléfono— es extraordinario", lamentó.

Y subrayó que decir que habrá una "estatización" es "una exageración".

"Lo que sí tenemos es unas AFAP's que van a cambiar su eje. Todavía no sabemos cómo, y eso siempre y cuando esto prospere en el debate del Poder Ejecutivo y se remita al Parlamento un proyecto de ley. Pero, insisto, los fondos están blindados en el sentido de que no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea servir a la jubilación de las personas", dijo el ministro.

"Se ha dicho en estas horas que hay un riesgo, eso es absolutamente falso. Y jamás un gobierno uruguayo y el ministro de Economía avanzarían en una aventura de esas características", señaló Oddone.

Sí sostuvo que algo que "puede modificarse" es la "relación comercial" que tienen las AFAP's con sus clientes, aunque no ahondó en cómo sería ese aspecto.

Respecto a la edad de retiro, el ministro subrayó que se "va a mantener en los 65 años", pero que se manejarán "mecanismos de jubilación anticipada que no afecten la sostenibilidad del sistema, porque se van a hacer retiros, pero con una tasa de reemplazo diferente".